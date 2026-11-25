Bên cạnh học tiếng Việt, học sinh dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương còn được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Điều này góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống dân tộc.

Chú trọng dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc

Hiện nay, bên cạnh chương trình học tiếng Việt, học sinh dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương còn được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc đưa tiếng dân tộc vào trường học được kỳ vọng không chỉ giúp các em phát triển năng lực ngôn ngữ mà còn mở cơ hội tiếp cận văn hóa, lịch sử và những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Tại Khánh Hòa, việc dạy tiếng Chăm trong trường phổ thông đã được triển khai từ năm học 1977-1978. Từ những lớp dạy thực nghiệm ban đầu, chương trình dạy tiếng nói, chữ viết Chăm từng bước được mở rộng tại các trường ở vùng đồng bào Chăm sinh sống. Bộ chữ Akhar Thrah được sử dụng làm nền tảng biên soạn sách giáo khoa tiếng Chăm ở bậc tiểu học.

Những năm gần đây, việc dạy tiếng Chăm trong trường học càng được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 23 trường tiểu học với 296 lớp, khoảng 9.000 học sinh học tiếng Chăm. Các tiết học giúp học sinh làm quen với hệ thống chữ viết, rèn kỹ năng đọc, viết, đồng thời từng bước sử dụng tiếng dân tộc một cách thành thạo hơn.

Tại Trường Tiểu học Ninh Phước, xã Ninh Phước, khoảng 700 học sinh thuộc 23 lớp được học tiếng Chăm từ lớp 1, với thời lượng 2 tiết mỗi tuần.

Theo cô Thọ Thị Bảy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phần lớn học sinh có lợi thế về nghe, nói bởi thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Chăm với ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, khi bắt đầu học ở trường, các em vẫn phải làm quen với mặt chữ, tập ghép âm, ghi dấu và viết đúng chính tả.

Từ những từ ngữ, câu nói quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết cách thể hiện bằng chữ viết. Những kiến thức gần gũi giúp các em dễ tiếp cận bài học, song việc ghi nhớ và vận dụng đúng quy tắc chữ viết vẫn cần được rèn luyện thường xuyên.

“Việc biết đọc, biết viết chữ Chăm không chỉ giúp học sinh sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận lịch sử, phong tục, lễ hội, truyện kể, dân ca và những tri thức được lưu giữ bằng chữ viết của dân tộc”, cô Bảy chia sẻ.

Việc tạo môi trường học tập, sử dụng ngôn ngữ dân tộc giữ gìn những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Ở Trường Tiểu học Phước Hữu, việc dạy tiếng Chăm cũng được duy trì nhiều năm nay. Nhà trường đã bố trí 2 giáo viên chuyên trách dạy tiếng Chăm, trang bị tivi và bảng chữ cái để hỗ trợ quá trình giảng dạy. Ngoài 576 học sinh người Chăm, 5 học sinh người Kinh cũng tham gia học môn này, đưa tỷ lệ học sinh toàn trường tiếp cận tiếng Chăm đạt 100%.

Theo cô Bá Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Hữu, việc dạy tiếng Chăm còn giúp giáo viên giải nghĩa những từ tiếng Việt khó bằng tiếng Chăm, qua đó học sinh tiếp cận song song hai ngôn ngữ, đồng thời thêm yêu văn hóa dân tộc mình.

Mở rộng lớp học, tạo điều kiện gìn giữ tiếng Khmer

Không chỉ trong trường học, việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc còn được triển khai thông qua những lớp học cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tại thành phố Cần Thơ hiện có hơn 3,85 triệu người, trong đó đồng bào thuộc 27 dân tộc thiểu số có khoảng 668.000 người, chiếm trên 17% dân số. Người Khmer chiếm đông nhất với 543.266 người, tương đương khoảng 14,11%.

Nhằm gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer, địa phương chú trọng triển khai các mô hình học tập như lớp học hè tại chùa Khmer, chương trình giảng dạy trong trường dân tộc nội trú và các hoạt động giáo dục song ngữ.

Tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, ngành giáo dục đã đưa chương trình giảng dạy chữ Khmer vào trường học, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận ngôn ngữ dân tộc trong môi trường giáo dục.

Hiện nay, thành phố có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú của học sinh dân tộc thiểu số và chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer.

Đáng chú ý, để duy trì các lớp học tiếng và chữ Khmer, thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ gồm các vị sư sãi, Achar, giáo viên và những người tham gia giảng dạy tiếng, chữ Khmer trong dịp hè hàng năm. Các lớp học được tổ chức tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer, salatel, nhà văn hóa ấp, khu vực và các điểm trường.

Chính sách hỗ trợ người dạy góp phần duy trì hoạt động của những lớp học ngoài chương trình chính khóa, tạo điều kiện để trẻ em và người dân có nhu cầu tiếp tục học tiếng, chữ Khmer. Việc tạo môi trường học tập, sử dụng ngôn ngữ dân tộc giữ gìn những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.