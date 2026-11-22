Giữa đại ngàn Lâm Đồng, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất.

Dám nghĩ, dám làm thay đổi tư duy sản xuất tại cơ sở

Những năm gần đây, phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực từ lực lượng thanh niên. Không còn canh tác theo lối truyền thống hay phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, nhiều bạn trẻ đã chủ động bứt phá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nông nghiệp công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi.

Những mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong cộng đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035 (giai đoạn I: 2026–2030) tại địa phương.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc giúp vườn cà phê của gia đình chị Thị Xương phát triển xanh tốt, sai quả và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Tuấn Kiệt

Điển hình tại bon Đắk Búk So (xã Tuy Đức), vườn cà phê xanh tốt của chị Thị Xương (dân tộc M’nông) là kết quả rõ nét từ sự chuyển biến trong tư duy sản xuất. Sau khi tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, chị mạnh dạn thay đổi cách làm cũ, áp dụng đúng quy trình từ bón phân, tưới nước tiết kiệm đến phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, 1 ha cà phê của gia đình đạt năng suất khoảng 5 tấn cà phê nhân mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp đời sống gia đình ngày càng khấm khá, nhà cửa khang trang.

Chị Thị Xương tâm sự: "Được địa phương tạo điều kiện tập huấn kỹ thuật, bản thân tôi và gia đình luôn nỗ lực áp dụng vào thực tế để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của buôn làng."

Chị Thị Xương (bon Đắk Búk So, xã Tuy Đức) phơi cà phê sau thu hoạch. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, 1 ha cà phê của gia đình chị đạt năng suất khoảng 5 tấn nhân/năm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Mô hình kinh tế tổng hợp và vai trò tiên phong của đảng viên trẻ

Cùng chung tinh thần tự lực, tự cường, anh Phùng Tòn Sếnh (dân tộc Dao, ở thôn Tân Lập, xã Nâm Nung) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Sinh năm 1993 và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2020, anh Sếnh luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại cơ sở.

Anh Phùng Tòn Sếnh (bên phải, thôn Tân Lập, xã Nâm Nung) thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền pháp luật và vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đây, diện tích đất sản xuất của gia đình anh chủ yếu trồng khoai và mì nên thu nhập bấp bênh. Nhận thấy tiềm năng của cây công nghiệp, anh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cà phê, hồ tiêu kết hợp chăn nuôi trâu. Đến nay, gia đình anh sở hữu gần 5 ha cà phê, hồ tiêu cùng đàn trâu duy trì khoảng 15 con, tạo nguồn thu nhập ổn định hàng năm.

Không giữ kinh nghiệm làm giàu cho riêng mình, anh Sếnh còn là tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở, thường xuyên đến từng hộ gia đình trong thôn để phổ biến chủ trương, pháp luật của Nhà nước và vận động bà con áp dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Anh Phùng Tòn Sếnh chia sẻ: "Với mong muốn giúp bà con cùng vươn lên, tôi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn mọi người cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đưa máy móc và khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất. Thấy bà con thay đổi nếp nghĩ, biết cách làm ăn và đời sống ngày càng khởi sắc, tôi rất phấn khởi."

Anh Phùng Tòn Sếnh phát triển hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp với đàn trâu nuôi chuồng cùng vườn cây giống xanh tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đột phá với nông nghiệp công nghệ cao và sức lan tỏa mạnh mẽ

Nếu như các mô hình nông hộ phát huy hiệu quả bền vững từ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi truyền thống, thì tại phường Nam Gia Nghĩa, một hướng đi mới trong nông nghiệp công nghệ cao đang được tuổi trẻ mạnh dạn triển khai, tiêu biểu là mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của chị Phạm Thị Na (dân tộc Hrê).

Giữa năm 2025, thông qua sự kết nối của tổ chức Đoàn, vợ chồng chị Na được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có nguồn lực hỗ trợ kịp thời, anh chị mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng nhà kính và hệ thống tưới tự động trên diện tích hơn 1.000m2. Chủ động học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình hiệu quả, mỗi vụ gia đình chị trồng khoảng 2.400 đến 2.500 cây dưa lưới, cho sản lượng từ 3,5 đến 4 tấn.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của chị Phạm Thị Na (dân tộc Hrê, phường Nam Gia Nghĩa) trở thành điểm đến tham quan, học hỏi quen thuộc của nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Chị Phạm Thị Na cho biết: "Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng tôi mới có điều kiện đầu tư trồng dưa lưới công nghệ cao trên diện tích một sào. Quá trình làm vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật mới nên mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt".

Với giá bán dao động từ 28.000 đến 35.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi vụ dưa lưới mang lại lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn chỉ khoảng 75 ngày, mỗi năm gia đình chị sản xuất từ 3 đến 4 vụ, tạo nguồn thu nhập cao và truyền cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ cho thanh niên địa phương.

Đánh giá về mô hình này, chị Hà Thị Dương, Bí thư Đoàn phường Nam Gia Nghĩa cho biết: "Chị Phạm Thị Na là đoàn viên năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Mô hình trồng dưa lưới của chị không chỉ khẳng định hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mà còn là điểm đến tham quan, học hỏi tin cậy của đoàn viên, thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào lập thân, lập nghiệp tại địa phương."

Những mô hình hiệu quả từ chăm sóc cà phê theo quy trình kỹ thuật, phát triển kinh tế tổng hợp đến nông nghiệp công nghệ cao đang khẳng định vai trò xung kích của thanh niên dân tộc thiểu số. Qua đó, không chỉ giúp người dân làm giàu chính đáng, khơi dậy khát vọng vươn lên, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026–2030.