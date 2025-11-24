Các hãng thông tấn Ukrinform, Pravda và RT tối 23/11 đưa tin, dự thảo hòa bình mới do châu Âu đề xuất vẫn giữ nguyên những điều khoản quan trọng như chủ quyền của Ukraine sẽ được xác nhận; các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Kiev; Ukraine giữ quyền gia nhập EU; Nga trở lại nền kinh tế toàn cầu, 100 tỷ USD tài sản của Nga sẽ được đầu tư vào nỗ lực tái thiết Ukraine, …

Tuy nhiên, dự thảo trên cũng có các thay đổi về nội dung có lợi hơn cho Ukraine. Cụ thể, điều 3 của kế hoạch do Mỹ đề xuất là “Nga cam kết không có động thái quân sự với các quốc gia láng giềng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết không mở rộng thêm” đã bị xóa bỏ. Quy định "số quân nhân Ukraine trong thời bình là 800.000 người" cũng thay cho đề xuất 600.000 binh sĩ do Mỹ đưa ra trước đó.

Các lãnh đạo Ukraine (trái) gặp mặt các đại diện của nhiều nước phương Tây vào đầu tháng này. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Xoay quanh vấn đề Ukraine gia nhập NATO, điều này phụ thuộc vào sự đồng thuận từ các quốc gia thành viên trong khối quân sự này. Trước đó, dự thảo của Mỹ đề xuất “Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp việc không gia nhập NATO. NATO bổ sung điều khoản không tiếp nhận Ukraine”.

Về vấn đề các lực lượng NATO hiện diện ở Ukraine, khối này cam kết sẽ không cho binh sĩ đồn trú ở quốc gia Đông Âu trên “trong thời bình”, thay vì cam kết không triển khai binh lính tới Ukraine.

Về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp lên Nga, quá trình sẽ được thảo luận và thống nhất theo từng giai đoạn với từng trường hợp cụ thể, thay vì “các lệnh trừng phạt với Moscow sẽ được dỡ bỏ dần” như dự thảo của Mỹ.

Đối với vấn đề lãnh thổ của Ukraine, châu Âu đề xuất các cuộc đàm phán về trao đổi lãnh thổ sẽ bắt đầu từ đường tiếp xúc hiện tại ở tiền tuyến. Điều này hoàn toàn khác với đề xuất do Mỹ đưa ra, tức sẽ không có việc chuyển giao các vùng lãnh thổ cho Nga, không công nhận bán đảo Crưm là của Nga cũng như các cuộc đàm phán về lãnh thổ phải gắn liền với lệnh ngừng bắn.

Theo trang Pravda, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận xét, các phái đoàn tham dự đàm phán ở Geneva đã có “cuộc họp hiệu quả và ý nghĩa nhất trong toàn bộ quá trình đàm phán”.

“Chúng tôi đã có một dự thảo rất tốt được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan và hiện chúng tôi có thể xem xét từng điểm trong những điều khoản đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được tiến triển tốt. Hiện các phái đoàn đang xử lý một số đề xuất được nêu ra. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện một số thay đổi, với hy vọng thu hẹp lại sự khác biệt và tiến gần hơn đến điều mà cả Ukraine lẫn Mỹ đều cảm thấy thoải mái”, ông Rubio nhấn mạnh.