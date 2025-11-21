Theo đài RT, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có bình luận trên trong bối cảnh các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt là Estonia, Latvia và Lithuania, những quốc gia đều giáp biên giới với Nga và biển Baltic, ngày càng gia tăng các phát biểu và hoạt động quân sự nhằm chống Moscow.

Tàu chiến của các nước đồng minh tham gia một cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic. Ảnh: NATO

Bà Zakharova cho biết, khu vực biển Baltic từ lâu đã là không gian thương mại và hợp tác hòa bình. Song, sự cân bằng này đã bị phá vỡ vì sự gia tăng quân sự của NATO.

"Khu vực này của châu Âu đã bị biến thành một khu vực đối đầu, leo thang mạnh mẽ do Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với truyền thông hôm 20/11.

Bà Zakharova trích dẫn việc NATO triển khai sứ mệnh “Người gác vùng Baltic” vào năm 2025, gọi đó là một nỗ lực áp đặt các quy tắc hàng hải mới và biến vùng biển này thành "vùng biển nội địa" của khối. Người phát ngôn khẳng định, những tham vọng như vậy của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu “chắc chắn sẽ thất bại” và Nga sẽ vẫn là một thành viên chính thức của "cộng đồng Baltic".

NATO tuyên bố chiến dịch “Người gác vùng Baltic” nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển sau các sự cố gần đây liên quan đến cáp năng lượng và cáp viễn thông. Khối đã triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay đến khu vực, tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận thường xuyên.

Tuy nhiên, Moscow coi việc NATO tăng cường hiện diện quân sự là mối đe dọa trực tiếp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ sử dụng tất cả các công cụ pháp lý hiện có để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình.