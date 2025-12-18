Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Facebook Zelensky

Theo báo RBC Ukraine, ông Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của các đảm bảo an ninh từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Ukraine.

"Chúng tôi đang bàn bạc về các đảm bảo an ninh của Mỹ. Điều cần thiết đối với chúng tôi là việc đó phải được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua. Thứ nhất, các đảm bảo này phải có tính ràng buộc pháp lý. Thứ hai, nó phải là Điều 5 của Hiến chương NATO. Thứ ba, Ukraine phải biết các đối tác của mình sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp Nga tái lặp hành động quân sự", Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky xác nhận bản kế hoạch hòa bình có những chi tiết liên quan đến vũ khí, củng cố quân đội và quy mô của quân đội Ukraine. “Thực tế, các bạn đều biết tất cả những chi tiết này, ngoại trừ quy mô, quân đội phải và luôn duy trì ở mức ít nhất 800.000 người. Còn về chi tiết vũ khí và những vấn đề tương tự, chúng tôi đã nhất trí với Mỹ không thảo luận công khai các thông tin cụ thể cho đến khi văn kiện này được hoàn thiện", người đứng đầu Kiev chia sẻ.

Bình luận về câu hỏi khi nào Mỹ sẽ trình bày phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình, ông Zelensky cho hay: "Tôi không biết phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình của Nga là gì. Có một kế hoạch mà Mỹ đã thảo luận với chúng tôi và đang đàm phán với Nga ... Cho đến nay, vẫn chưa có phiên bản nào của kế hoạch hòa bình được nhất trí".

Trước câu hỏi khi nào ông dự định thảo luận về kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelensky nói cuộc tiếp xúc như vậy có thể diễn ra sau khi các văn kiện được hoàn thiện.

Tháng trước, Mỹ đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Văn bản này ban đầu gồm 28 điểm, nhưng Kiev và các đồng mình châu Âu đánh giá phiên bản này không phù hợp với Ukraine trong khi có lợi cho Nga. Kế hoạch hòa bình hiện tại của Mỹ gồm một thỏa thuận khung, các đảm bảo an ninh và một văn kiện về tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc.