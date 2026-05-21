Lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc. Ảnh: Yonhap/KCNA

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói: "Chúng tôi có thông tin tình báo cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Triều Tiên".

Một quan chức Hàn Quốc khác cũng cho biết có khả năng cao ông Tập sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Quan chức này nhắc tới việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công du Bình Nhưỡng hồi tháng trước và gần đây, đội cận vệ lẫn nhân viên nghi lễ của ông Tập đã đến thủ đô Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với ông Vương Nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao và nâng cao liên lạc chiến lược với Bắc Kinh.

Năm nay, Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 65 năm ngày ký kết hiệp ước hợp tác toàn diện. Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc hé lộ nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể làm trung gian hòa giải giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề nghị ông Tập giúp làm trung gian hòa giải quan hệ liên Triều và nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đáp lại đề nghị này một cách tích cực.

Kế hoạch thăm Triều Tiên của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin đã có các chuyến thăm Trung Quốc riêng rẽ, lần lượt vào các ngày 13-15/5 và 19-20/5.