Những làng truyền thống của người K’Ho tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nằm trong chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Gìn giữ những giá trị văn hóa của người K’Ho

Lâm Đồng là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào K’Ho với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những nét văn hóa này không chỉ tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng mà còn là nguồn tài nguyên có giá trị để phát triển du lịch.

Nhằm bảo tồn những giá trị đó, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, các địa điểm được lựa chọn đầu tư bảo tồn gồm làng truyền thống dân tộc K’Ho tại thôn Đưng K’Si xã Lạc Dương và làng truyền thống dân tộc K’Ho tại thôn Klong Trao 1 xã Di Linh.

Bên trong làng truyền thống dân tộc K’Ho tại thôn Klong Trao 1 xã Di Linh

Tại thôn Đưng K’Si, công trình làng truyền thống dân tộc K’Ho có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng cổng, cột cờ, chòi nghỉ, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt truyền thống, khu vệ sinh, cây xanh, sân bãi, hệ thống cấp thoát nước và các công trình phụ trợ. Công trình được đưa vào sử dụng ngày 30/9/2024.

Trong khi đó, tại xã Di Linh, làng truyền thống cũng được chú trọng quản lý, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa bản địa.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nguyệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Di Linh cho biết làng truyền thống dân tộc K’Ho tiếp tục nằm trong chương trình quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Lâm Đồng.

Cũng theo bà Nguyệt, sau khi thành lập ban quản lý, các hoạt động của làng được duy trì ổn định và đạt hiệu quả tích cực. Hiện nay, không chỉ được người dân địa phương quan tâm, làng truyền thống còn thu hút khách du lịch từ nhiều địa phương trên cả nước đến tham quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người bản địa.

Chị Ka Hưng, Phó Ban quản lý làng truyền thống K’Ho xã Di Linh nhận định, từ khi làng văn hóa truyền thống được thành lập, chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện phát triển.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, các thành viên ban quản lý đã nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc K’Ho.

Tại đây khách tham quan được tìm hiểu về văn hóa dân tộc thiểu số ở bản địa

“Chúng tôi mong muốn các thế hệ, từ người già đến lớp trẻ, con cháu mai sau đều biết và tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như chữ viết K’Ho, ẩm thực, nghề truyền thống.

Không chỉ chú trọng lưu giữ những giá trị cũ, ban quản lý làng còn tìm hiểu, học hỏi những cách làm mới, mô hình sáng tạo để kết hợp bảo tồn với phát huy hiệu quả văn hóa dân tộc, đưa văn hóa K’Ho đến gần hơn với du khách và cộng đồng”, chị Ka Hưng chia sẻ.

Tiếp tục phát triển làng truyền thống gắn với du lịch cộng đồng

Không dừng lại ở việc đầu tư cơ sở vật chất, Lâm Đồng tiếp tục xác định bảo tồn văn hóa bản địa là một trong những nền tảng phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch số 3271/KH-UBND ngày 15/3/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh, thôn Đưng K’Si (xã Lạc Dương) và thôn Klong Trao 1 (xã Di Linh) tiếp tục được xác định là những địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa K’Ho trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với thôn Đưng K’Si, tỉnh định hướng bảo tồn làng văn hóa truyền thống, phát huy những giá trị văn hóa K’Ho còn được lưu giữ. Địa phương có lợi thế về vị trí nằm dọc tuyến quốc lộ 27C, kết nối Lâm Đồng với Khánh Hòa.

Những hoạt động như hội thi cồng chiêng, múa xoang, trò chơi dân gian ngoài trời và các sự kiện văn hóa được xác định là những sản phẩm có thể thu hút khách tham quan.

Tại các làng văn hóa, những hoạt động như hội thi cồng chiêng, múa xoang, trò chơi dân gian ngoài trời và các sự kiện văn hóa được xác định là những sản phẩm có thể thu hút khách tham quan. Ảnh: Thanh Hà

Tại thôn Klong Trao 1, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng đến từ cảnh quan núi, thung lũng, hồ nước, rừng, đồng lúa và đồi chè. Bên cạnh đó, địa phương còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của người K’Ho như kiến trúc nhà dài, biểu diễn cồng chiêng, hát xoan, lễ hội cầu mùa và ẩm thực dân tộc.

Kế hoạch của tỉnh định hướng kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như mắc ca, sầu riêng, cà phê, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch và cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Ngoài hai địa điểm trên, thôn Ka Sá (xã Sơn Điền) cũng được định hướng phát triển làng truyền thống dân tộc K’Ho gắn với du lịch cộng đồng. Đây là khu vực có cảnh quan thiên nhiên còn khá hoang sơ, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào K’Ho.

Những lễ hội truyền thống như Nhô Rơhe (mừng lúa mới), lễ cầu mưa, cùng các loại nhạc cụ dân gian như cồng chiêng, đàn đá, khèn bầu, sáo tre... được xem là những giá trị có thể khai thác để xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Du khách cũng được trải nghiệm những hoạt động như hội thi cồng chiêng, múa xoang, trò chơi dân gian ngoài trời và các sự kiện văn hóa. Ảnh: Thanh Hà

Theo kế hoạch, Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan và môi trường, đồng thời bảo đảm chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia. Tỉnh cũng định hướng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý, kỹ năng phục vụ khách, thuyết minh du lịch và truyền dạy văn hóa phi vật thể cho người dân tại các điểm du lịch cộng đồng.

Đến năm 2027, tỉnh phấn đấu có ít nhất 30% điểm du lịch cộng đồng được công nhận có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên; ít nhất 40% chủ cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch.

Việc tiếp tục đưa các làng truyền thống của người K’Ho vào chương trình bảo tồn, phát triển du lịch cộng đồng cho thấy nỗ lực của Lâm Đồng trong việc kết hợp gìn giữ di sản với phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, sự tham gia của chính cộng đồng, từ ban quản lý làng đến các thế hệ người dân, là yếu tố quan trọng để những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một mà tiếp tục được trao truyền, lan tỏa.