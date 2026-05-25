Hà Nội chạm ngưỡng 39.7 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/5), nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Ghi nhận lúc 13h cho thấy nhiệt độ đồng loạt chạm mốc 37-39 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ. Ảnh: Nam Khánh

Tại thủ đô Hà Nội, trạm khí tượng Láng đo được mức nhiệt lên tới 39.7 độ. Các địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt rất cao như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Bắc Ninh 39.3 độ và Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ.

Nắng nóng kèm theo độ ẩm tương đối lúc giữa trưa giảm thấp, phổ biến chỉ từ 45-50%, gây ra cảm giác oi bức, khô rát rất khó chịu.

Miền Bắc tiếp tục là "chảo lửa" trong 2 ngày tới

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24-48 giờ tới, đỉnh điểm của đợt nắng nóng này tiếp tục duy trì.

Tại đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, trong hai ngày 26-27/5, thời tiết duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở những khu vực này phổ biến từ 38-40 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ.

Đáng lưu ý, thời gian đỉnh điểm nắng nóng trong ngày kéo dài từ 9-19h, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ 40-45%.

Tại các khu vực khác của Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, thời tiết cũng ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm thấp nhất từ 45-50% và thời gian nóng kéo dài từ 9-18h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trên đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Trên thực tế, mức nhiệt ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các không gian đô thị, khu vực nhiều bê tông và đường nhựa.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5/2026, hiện tại đã cao hơn so với đợt trước (13-16/5).

"Nắng nóng còn kéo dài trong 2-3 ngày tới thì nhiệt độ ở những khu vực này có thể lên trên 40 độ, một số nơi có thể xuất hiện nhiệt 41-42 độ", ông Lâm nhận định.

Ông Lâm cũng cho biết, dự báo nắng nóng còn kéo dài đến hết ngày 27/5 ở Bắc Bộ và 28/5 ở Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trước tình hình nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí xuống rất thấp, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ ở khu dân cư và cháy rừng là rất cao.

Người dân cần đặc biệt chú ý bổ sung nước, hạn chế di chuyển ngoài trời vào giờ cao điểm để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ và những người phải lao động trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.