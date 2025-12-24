Theo TWZ, các quan chức hải quân Mỹ ngày 23/12 đã xác nhận rằng việc đóng 2 tàu chiến đầu tiên thuộc "lớp Trump" sẽ không diễn ra trước năm 2030, và vẫn chưa có thời điểm dự kiến để hạ thủy chiến hạm đầu tiên thuộc lớp này - USS Defiant.

"Chương trình phát triển tàu chiến 'lớp Trump' đang ở giai đoạn rất sơ khai. Và triển vọng về một 'Hạm đội vàng' hiện chưa rõ ràng", một quan chức hải quân nói với TWZ.

Một nguồn tin khác từ hải quân Mỹ cũng xác nhận rằng kế hoạch đóng tàu 'lớp Trump' sẽ tận dụng các thành quả đã có của chương trình "Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ Tiếp theo" (DDG(X)).

Thiết kế ban đầu của tàu chiến "lớp Trump". Ảnh: US Navy

"Hải quân vẫn đang cân nhắc các thiết kế để tinh chỉnh chi phí. Những chi tiết này sẽ được công bố trong đề xuất ngân sách của Tổng thống cho năm tài khóa 2027", nguồn tin của TWZ cho biết.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng 20-25 tàu chiến mới, mô tả đây là các chiến hạm "chưa từng có". Những tàu chiến này sẽ cấu thành một lực lượng được gọi là "Hạm đội vàng".

Các tàu chiến mới sẽ được trang bị súng và tên lửa ở cấp cao nhất, gồm cả tên lửa siêu vượt âm, súng điện từ, tên lửa hành trình và các loại laser tinh vi nhất thế giới. Mỗi tàu sẽ nặng từ 30.000 tới 40.000 tấn và được đóng ở Mỹ, được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Chiến hạm mới của Mỹ sẽ có hệ thống vũ khí laser hiện đại nhất trên thế giới. Chỉ cần nhắm và mục tiêu ngay lập tức sẽ bị xóa sổ", ông Trump nói.

Theo giới quan sát, chiến hạm 'lớp Trump' về cơ bản là một tàu khu trục tên lửa cỡ lớn. Với tiến độ đóng tàu của hải quân Mỹ trong những năm gần đây, chương trình này được dự đoán sẽ kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều thay đổi, và thậm chí có thể bị hủy bỏ.