Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/11 nhận định, quan hệ liên Triều đang ở mức "đối đầu căng thẳng", khi giữa hai bên dường như không tồn tại sự tin tưởng ở mức độ tối thiểu.

"Chúng ta đang ở trong tình thế đáng báo động, khi các cuộc đụng độ ngoài ý muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Triều Tiên đã dựng ba lớp hàng rào dây thép gai dọc Đường Ranh giới Quân sự (MDL), khiến nguy cơ xảy ra các vụ nổ súng cảnh cáo gia tăng do hai bên có cách hiểu khác nhau về đường ranh giới chính xác", ông Lee cho biết.

Tổng thống Lee sau đó đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại, sau khi Seoul đề xuất tiến hành đàm phán quân sự nhằm làm rõ ranh giới MDL. "Khi mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng ta không có cách nào để xử lý", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Cũng theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Seoul phải kiên trì thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng trong khu vực, ngay cả khi Triều Tiên không đưa ra phản hồi.

Khi được hỏi về việc Hàn Quốc có thể cân nhắc thu hẹp các cuộc tập trận chung với Mỹ để thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hay không, ông Lee nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận, gọi đây là vấn đề "nhạy cảm nhất" đối với Bình Nhưỡng.

"Nếu một cơ chế hòa bình được thiết lập vững chắc giữa hai miền, chúng ta có thể mong đợi việc hạn chế các cuộc tập trận quy mô lớn. Tùy theo tình hình, việc giảm quy mô hoặc hoãn tập trận có thể trở thành bàn đạp để thúc đẩy quá trình đối thoại, nhưng hiện giờ rất khó để nói trước", ông Lee nhận xét.

Trong thời gian vừa qua, Bình Nhưỡng đã liên tục chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành vi gây hấn. Ở chiều ngược lại, Seoul và Washington khẳng định các đợt diễn tập chỉ mang tính chất phòng thủ.