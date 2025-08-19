Trước đó, một quan chức châu Âu chia sẻ với hãng tin CNN rằng lựa chọn trang phục của ông Zelensky trở thành chủ đề thảo luận giữa giới chức Mỹ và Ukraine trước thềm hội đàm giữa lãnh đạo hai nước diễn ra ngày hôm nay (18/8) tại Nhà Trắng. Vị quan chức nói thêm, chính quyền của Tổng thống Trump đã đề nghị ông Zelensky không nên mặc trang phục quân đội thường ngày.

Bởi trước đó, trang phục của ông Zelensky đã trở thành tâm điểm chỉ trích trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Video: RT

Khi một phóng viên nhận định bộ trang phục màu đen mà Tổng thống Zelensky chọn mặc trong sự kiện ngày hôm nay “trông thật tuyệt vời”, ông Trump đã thốt lên “Tôi cũng nói như vậy".

Trước đó, khi Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Zelensky đến Cánh Tây, một phóng viên đã hỏi ông muốn gửi thông điệp gì đến người dân Ukraine.

"Chúng tôi yêu quý họ", ông Trump nói.

Ngồi cạnh ông Trump tại Phòng Bầu dục, ông Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Mỹ vì "những nỗ lực cá nhân" nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Trong khi đó, ông Trump đã ca ngợi "những tiến triển đáng kể" trong nỗ lực hòa bình, khi ông bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

"Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận và đàm phán hiệu quả, và tôi nghĩ rằng đang có những tiến triển, những tiến triển rất đáng kể trên nhiều phương diện. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có một cuộc họp tốt đẹp với Tổng thống Nga cách đây không lâu. Và tôi nghĩ rằng có khả năng sẽ có điều gì đó xảy ra”, ông Trump nói.

Trong những giây phút đầu tiên gặp lại Tổng thống Trump, ông Zelensky cũng đã trao cho nhà lãnh đạo Mỹ bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi tới Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Fox News đưa tin, ngoài ông Trump, phía Mỹ tham dự cuộc họp với ông Zelensky còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susan Wiles, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Keith Kellogg.