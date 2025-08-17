Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/8 nói rằng việc Nga từ chối thỏa thuận ngừng bắn đã làm "phức tạp" những nỗ lực hướng tới hòa bình.

"Việc Nga từ chối tất cả các đề xuất ngừng bắn đã làm tình hình trở nên phức tạp. Nếu họ không có thiện chí để thực hiện một cam kết đơn giản, thì sẽ cần rất nhiều nỗ lực để Nga có thể chung sống hòa bình với các nước láng giềng. Ukraine vẫn đang đàm phán với các đối tác quốc tế để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới tại Mỹ", ông Zelensky cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã kết thúc mà không có một thỏa thuận cụ thể. Trong cuộc gặp, ông Trump cũng không nhắc lại các yêu cầu ngừng bắn trước đó, mà đang thúc đẩy một thỏa thuận trao đổi mà cả hai bên có thể chấp nhận.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump sẽ gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18/8 để trao đổi kỹ hơn, đồng thời đã gửi lời mời các nhà lãnh đạo châu Âu tới tham dự cuộc họp này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin trong cuộc gặp với ông Trump

Tờ New York Times (NYT) ngày 16/8 dẫn nguồn tin từ các quan chức châu Âu, tiết lộ rằng Tổng thống Putin đã đề nghị với Tổng thống Trump về khả năng "đóng băng" giao tranh dọc theo tiền tuyến để đổi lại việc Ukraine rút hoàn toàn khỏi Donbass. Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin cũng muốn tiếng Nga được công nhận là một ngôn ngữ chính thức tại Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Alaska, Tổng thống Trump cũng nhận định rằng một thỏa thuận toàn diện sẽ tốt hơn là những lệnh ngừng bắn nhỏ lẻ. "Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy vậy, nguồn tin từ truyền thông Anh tiết lộ rằng Tổng thống Zelensky đã từ chối đề xuất của Nga, nhấn mạnh Kiev sẽ không đồng ý để Moscow kiểm soát bất kỳ khu vực chiến lược hay sở hữu kim loại hiếm nào.