Với tốc độ vượt trội lên đến 517 km/h và thiết kế tàng hình tinh vi, UAV Hadid-110 của Iran đang nổi lên như một bước đột phá trong lĩnh vực drone tấn công tự sát, giúp giảm thời gian tiếp cận mục tiêu và thách thức các hệ thống phòng không hiện đại.

Do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển, UAV Hadid-110 không chỉ bổ sung cho kho vũ khí drone đa dạng của Iran mà còn thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ jet và giảm tín hiệu radar, hứa hẹn thay đổi chiến thuật không chiến ở khu vực.

Hai chiếc drone tấn công Hadid-110 của Iran đang được trưng bày, một chiếc sơn màu đỏ và một chiếc sơn màu đen. Hình ảnh: ODIN

Theo jpost.com, UAV Hadid-110, còn được biết đến với tên gọi Dalahu hoặc Dalaho trong các đơn vị IRGC, được công bố lần đầu vào tháng 2/2025 tại một cuộc triển lãm của Bộ Quốc phòng Iran, nơi nó được giới thiệu với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng các chuyên gia quốc phòng.

Chiếc drone này nhanh chóng hoàn tất giai đoạn thử nghiệm và chính thức được bàn giao cho Lực lượng Mặt đất IRGC vào ngày 6/12/2025, đánh dấu sự chuyển tiếp nhanh chóng từ phát triển đến triển khai thực tế.

Theo armyrecognition.com, UAV Hadid-110 đã tham gia các cuộc diễn tập như Eghtedar 1403, Great Prophet 19 và đặc biệt là bài tập chống khủng bố Sahand-2025 kéo dài năm ngày tại tỉnh Đông Azerbaijan, với sự tham gia của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác.

Theo militarnyi.com, sự phát triển của Hadid-110 nằm trong bối cảnh Iran mở rộng công nghệ drone từ các mẫu trinh sát nhỏ ban đầu đến các hệ thống tấn công tốc độ cao, bổ sung cho dòng Shahed chậm hơn như Shahed-136 bằng cách tập trung vào các sứ mệnh thâm nhập nhanh chóng.

Interestingengineering.com, cho rằng về thiết kế, Hadid-110 sở hữu khung thân faceted với các bề mặt phẳng sắc cạnh và hình dạng delta wing không đuôi, giúp giảm tiết diện phản xạ radar bằng cách kiểm soát sự phản xạ và phân tán năng lượng radar.

Thiết kế này lấy cảm hứng từ các tên lửa hành trình hiện đại và máy bay tàng hình phương Tây, với cấu trúc nhẹ và chiều dài ước tính khoảng 2,5 đến 3 mét, làm cho nó trở thành một nền tảng tàng hình định hướng nhằm tăng khả năng sống sót trong môi trường phòng thủ dày đặc.

UAV Hadid-110 đạt tốc độ khoảng 510 đến 517 km/h, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ bay hành trình khoảng 185 km/h của Shahed-136 chạy bằng động cơ cánh quạt, giúp giảm đáng kể thời gian mà lực lượng phòng thủ có để phát hiện, theo dõi và đánh chặn. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Iran)

Theo armyrecognition.com, lớp vỏ ngoài được tối ưu hóa để tán xạ tín hiệu radar, kết hợp với cửa hút khí chữ nhật ở lưng để hạn chế tiếp xúc radar, tạo nên một hệ thống nhỏ gọn giống như tên lửa hành trình nhẹ.

Hệ thống động cơ của Hadid-110 sử dụng động cơ jet nhỏ gọn tích hợp vào thân máy, khác biệt hoàn toàn so với các drone propeller-driven trước đây của Iran.

Động cơ jet được kích hoạt sau khi drone được phóng bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn trên đường ray, cho phép triển khai độc lập mà không cần đường băng hoặc cơ sở phức tạp.

Theo interestingengineering.com, phương pháp phóng này tăng tính linh hoạt vận hành và giảm nguy cơ phát hiện vị trí phóng, với đường ray được thiết kế phù hợp với hình dạng drone để lưu trữ trong container chữ nhật.

Công nghệ jet không chỉ nâng cao tốc độ mà còn giải quyết hạn chế của các drone chậm, cho phép tiếp cận mục tiêu nhanh hơn và giảm thời gian phản ứng của hệ thống phòng không.

Về thông số hiệu suất, Hadid-110 đạt tốc độ tối đa khoảng 510 đến 517 km/h, cao hơn đáng kể so với Shahed-136 chỉ khoảng 185 km/h, khiến nó trở thành drone tự sát nhanh nhất của Iran.

Tầm bay đạt khoảng 350 km, phù hợp với các sứ mệnh tấn công ngắn hạn, trong khi độ cao hoạt động lên đến 9.144 mét, gấp đôi so với các mẫu drone trước, giúp vượt qua một số hệ thống phòng không tầm ngắn.

Drone tự sát Hadid-110. Ảnh: Từ nguồn mở/militarnyi.com

Thời gian bay kéo dài khoảng một giờ và tải trọng đầu đạn khoảng 30 kg, tập trung vào các đòn đánh chính xác vào mục tiêu cố định.

Những thông số này tối ưu hóa cho vai trò drone một chiều, nhấn mạnh vào tốc độ và độ cao để giảm cửa sổ phát hiện và đánh chặn.

Các tính năng công nghệ nổi bật bao gồm hệ thống dẫn đường kết hợp autopilot, quán tính và vệ tinh, với đường bay được lập trình trước qua giao diện máy tính bảng để nhập dữ liệu mục tiêu.

Thiết kế tàng hình kết hợp tốc độ cao tạo lợi thế trong việc xuyên thủng các lớp phòng không, làm cho drone khó bị theo dõi và đánh chặn.

Hadid-110 được sử dụng trong các bài tập để mô phỏng các mối đe dọa không khí đòi hỏi cao, như làm mục tiêu trong huấn luyện phòng không hoặc thực hiện đòn đánh vào mục tiêu mô phỏng trong diễn tập đa quốc gia.

UAV Hadid-110 đại diện cho chiến lược đa dạng hóa của Iran, kết hợp các đòn tấn công bão hòa tầm xa với các sứ mệnh chính xác trong không phận tranh chấp, tăng cường khả năng tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, radar và cơ sở hạ tầng quan trọng.