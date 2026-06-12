Kết quả bóng đá hôm nay

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CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG BÁN KẾT

11/06

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-4 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

11/06

18:00

Ninh Bình 4-1 Thể Công -Viettel

FPT Play, VTV6, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG

12/06

02:00

(1 thẻ đỏ) Mexico 2-0 Nam Phi (2 thẻ đỏ)

VTV3, VTV6

12/06

09:00

CH Séc - Hàn Quốc

VTV3, VTV6