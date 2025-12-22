Kết quả bóng đá hôm nay
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17
23h30 ngày 21/12: Aston Villa 2-1 MU (K+Sport1)
Lịch thi đấu La Liga vòng 17
20h00 ngày 21/12: Girona 0-3 Atletico (SCTV15)
22h15 ngày 21/12: Villarreal 0-2 Barcelona (SCTV22)
00h30 ngày 22/12: Elche vs Vallecano (SCTV15)
03h00 ngày 22/12: Real Betis vs Getafe (SCTV15)
Lịch thi đấu Serie A vòng 16
18h30 ngày 21/12: Cagliari 2-2 Pisa
21h00 ngày 21/12: Sassuolo 0-1 Torino
00h00 ngày 22/12: Fiorentina vs Udinese
02h45 ngày 22/12: Genoa vs Atalanta
Lịch thi đấu Bundesliga vòng 15
21h30 ngày 21/12: Mainz 05 0-0 St. Pauli (TV360)
23h30 ngày 21/12: FC Heidenheim 0-4 Munich Munich (TV360)
