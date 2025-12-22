Kết quả bóng đá hôm nay 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17

23h30 ngày 21/12: Aston Villa 2-1 MU (K+Sport1) 

Lịch thi đấu La Liga vòng 17

20h00 ngày 21/12: Girona 0-3 Atletico (SCTV15) 

22h15 ngày 21/12: Villarreal 0-2 Barcelona (SCTV22) 

00h30 ngày 22/12: Elche vs Vallecano (SCTV15) 

03h00 ngày 22/12: Real Betis vs Getafe (SCTV15) 

Lịch thi đấu Serie A vòng 16

18h30 ngày 21/12: Cagliari 2-2 Pisa 

21h00 ngày 21/12: Sassuolo 0-1 Torino 

00h00 ngày 22/12: Fiorentina vs Udinese 

02h45 ngày 22/12: Genoa vs Atalanta 

Lịch thi đấu Bundesliga vòng 15

21h30 ngày 21/12: Mainz 05 0-0 St. Pauli (TV360) 

23h30 ngày 21/12: FC Heidenheim 0-4 Munich Munich (TV360)

Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Myanmar, khép lại hành trình SEA Games 33 bằng màn trình diễn thuyết phục.