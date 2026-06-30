Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 29/6 - Vòng 1/16

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

29/06

02:00

Nam Phi 0-1 Canada

VTV3, VTV6, VTV10

30/06

00:00

Brazil 2-1 Nhật Bản

VTV3, VTV6, VTV9

30/06

03:30

Đức vs Paraguay

VTV3, VTV6, VTV10

30/06

08:00

Hà Lan vs Maroc

VTV3, VTV6, VTV9