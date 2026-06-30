Vòng knock-out World Cup 2026 chính thức khởi tranh với 16 cặp đấu hấp dẫn, được VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp.
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Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 29/6 - Vòng 1/16
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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29/06
02:00
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Nam Phi 0-1 Canada
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VTV3, VTV6, VTV10
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30/06
00:00
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Brazil 2-1 Nhật Bản
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VTV3, VTV6, VTV9
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30/06
03:30
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Đức vs Paraguay
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VTV3, VTV6, VTV10
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30/06
08:00
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Hà Lan vs Maroc
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VTV3, VTV6, VTV9
Vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định đủ 32 đội và 16 cặp đấu, với nhiều màn so tài hấp dẫn được VTV tường thuật trực tiếp từ ngày 29/6 đến 4/7.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng knock-out 32 đội World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Sau khi lượt trận cuối bảng J khép lại, vòng 32 đội World Cup 2026 đã xác định đầy đủ các cặp đấu, mở ra loạt màn so tài hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều bất ngờ.