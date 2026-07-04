Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 4/7
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
4/7 - 01:00 Úc 1-1 Ai Cập (pen 2-4) Vòng 1/16 VTV3, VTV6, VTV10
4/7 - 05:00 Argentina vs Cape Verde Vòng 1/16 VTV3, VTV6, VTV9
4/7 - 08:30 Colombia vs Ghana Vòng 1/16 VTV3, VTV6, VTV9