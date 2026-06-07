Kết quả bóng đá hôm nay

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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

06/06

20:00

U19 Campuchia 3-0 U19 Philippines

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

06/06

20:00

Bỉ 5-0 Tunisia

06/06

23:00

Armenia 1-1 Kazakhstan

07/06

00:45

Romania 2-1 Xứ Wales

Bồ Đào Nha 2-1 Chile

07/06

01:30

Mỹ 1-2 Đức

07/06

02:00

Australia 1-1 Thụy Sỹ

Panama 1-1 Bosnia

07/06

03:00

Bolivia 0-4 Scotland

Anh 1-0 New Zealand

07/06

05:00

Brazil - Ai Cập

Thổ Nhĩ Kỳ - Venezuela

07/06

07:00

Argentina - Honduras