Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|7/7 - 02:00
|Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV10
|7/7 - 07:00
|Mỹ vs Bỉ
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV9
World Cup 2026 đã xác định cặp tứ kết đầu tiên sau loạt trận vòng 1/8, khi Pháp vượt qua Paraguay còn Maroc tạo nên bất ngờ lớn trước Canada để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Paraguay dùng đủ chiêu trò tâm lý gây áp lực, nhưng Pháp bình tĩnh ứng phó, với Dembele được giao nhiệm vụ "gài bẫy" đối thủ, trước khi Mbappe lãnh sứ mệnh trên chấm 11m.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.