Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả World Cup hôm nay 5/7
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|5/7 - 00:00
|Canada 0-3 Maroc
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV9
|5/7 - 04:00
|Paraguay vs Pháp
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV9
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng 1/8 World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 8 cặp đấu vòng 1/8, sau khi Argentina, Ai Cập và Colombia lần lượt vượt qua những thử thách cuối cùng ở vòng 32 đội.
Lionel Messi mở tỷ số và kiến tạo bàn quyết định, Argentina chật vật thắng Cape Verde 3-2 sau 120 phút trận vòng 1/16 World Cup 2026.
Argentina vượt qua Cape Verde 3-2 trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026, với kịch bản siêu kịch tính không dành cho người đau tim.