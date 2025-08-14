Thành phố Rostov-on-Don thuộc vùng Rostov của Nga là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người, và nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 250km.

Theo hãng tin RT, chia sẻ trên Telegram, Thống đốc vùng Rostov Yuri Slyusar xác nhận các cuộc tấn công của UAV Ukraine đã làm hư hại 10 tòa nhà cao tầng, và một số phương tiện. Trong số những người bị thương, 6 người đã phải nhập viện bao gồm 2 trẻ em.

Video: RT

Một đoạn video ghi lại cảnh UAV Ukraine đâm vào tòa chung cư cũng đã được công bố trên mạng xã hội. Theo video, chiếc UAV mang hình dạng giống máy bay đang bay phía trên thành phố Rostov-on-Don, sau đó đâm vào nóc tòa nhà, gây ra vụ nổ và tạo thành đám khói lớn. Các bức ảnh tại hiện trường cũng cho thấy kính vỡ và ban công bị hư hại trong tòa chung cư.

Theo ông Slyusar, 212 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà, và được đưa đến một trung tâm lưu trú tạm thời sau vụ tấn công của Ukraine.

Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tăng cường sử dụng UAV tầm xa để tấn công các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trên khắp lãnh thổ nước này. Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở liên quan đến quân sự của Ukraine, đồng thời khẳng định Nga không bao giờ nhắm vào dân thường.

Cuộc tấn công vào sáng nay của Ukraine diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Nội dung hội đàm được cho chủ yếu xoay quanh xung đột ở Ukraine.