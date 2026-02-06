Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/2, Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Từ đêm 6/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 6/2, nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; trưa và chiều giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 22-24 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết Hà Nội có sương mù và mưa phùn. Ảnh minh họa: M.H

Cơ quan khí tượng cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; khoảng tối và đêm, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 6-8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7-9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Hà Tĩnh đến Huế trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.