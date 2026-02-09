Sau ngân hàng Big4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tăng lãi suất huy động. Mức tăng diễn ra với hầu hết kỳ hạn tiền gửi từ 3 – 48 tháng.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày 19/12/2025 MB lại tiếp tục tăng lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 và 2 tháng được giữ nguyên, lần lượt 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 – 5 tháng đồng loạt được tăng lên 4,7%/năm, tăng 0,05%/năm so với trước đó.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6 – 11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,26%/năm lên mức 5,55%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 12 – 18 tháng tăng 0,1%/năm lên mức 5,8%/năm từ hôm nay.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm cao nhất đã được MB đẩy lên 6,4%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 24 – 48 tháng.

Không chỉ tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến, lãi suất tiết kiệm tại quầy cũng được MB điều chỉnh tăng. Mức tăng lãi suất là 0,2%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 – 11 tháng; tăng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 – 60 tháng.

Theo đó, lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng lên 3,8%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,1%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng 4,7%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng 5,5%/năm; và lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 24 - 60 tháng là 6,3%/năm.

Đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn 0,1%/năm so với biểu lãi suất dành cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Như vậy, lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất theo công bố là 6,4%/năm.

Bên cạnh việc tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng được MB điều chỉnh tăng với mức tăng thêm từ 0,3 – 0,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tuần tăng thêm 0,5%/năm lên 5,5%/năm. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3%/năm lên 5,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng cũng tăng 0,3%/năm lên 5,8%/năm.

MB đồng thời tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 – 6 tháng thêm 0,3%/năm, đồng loạt lên mức 6%/năm.

So với mặt bằng chung các ngân hàng hiện nay, lãi suất tiết kiệm tại MB chưa phải là cao nhất. Tuy nhiên, ngân hàng thành viên trong hệ sinh thái MB Group là MBV (Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại) lại đang dẫn đầu thị trường về mức lãi suất tiền gửi niêm yết.

Cụ thể, MBV niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất lên đến 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng đã được MBV đẩy lên 6,5%/năm. Đồng thời lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng đang được niêm yết tại mức trần 4,75%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh và ổn định trở lại

Theo báo cáo của NHNN về diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần từ 26 – 30/1/2026, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 2,05%/năm; 1,74%/năm và 0,56%/năm lên các mức 5,32%/năm; 6,11%/năm và 7,34%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 4.882.869 tỷ đồng, bình quân 976.574 tỷ đồng/ngày, tăng 127.059 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 817.277 tỷ đồng, bình quân 163.455 tỷ đồng/ngày, giảm 38.423 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Báo cáo Thị trường Tiền tệ & Trái phiếu tháng 2/2026 của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố cho thấy, lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng vọt lên mức cao nhất lịch sử; riêng phiên 3/2 có giao dịch được chốt quanh 21%.

Sang 4/2, căng thẳng hạ nhiệt phần nào khi NHNN mở lại kênh hoán đổi USD/VND (SBV swap), với chi phí tham chiếu khoảng 1,31% và quy mô khoảng 1 tỷ USD.

Về nguyên nhân, SHS cho rằng yếu tố nền vẫn là lệch cân đối kỳ hạn (nguồn vốn ngắn nhưng nhu cầu sử dụng dài hơn), khiến “đệm dự trữ” của hệ thống mỏng và dễ tổn thương khi gặp cú sốc ngắn hạn.

Đúng thời điểm cuối tháng 1, áp lực nộp thuế dồn vào làm tiền rời hệ thống ngân hàng sang tài khoản Kho bạc tại NHNN. Cùng lúc, mùa vụ trước Tết Nguyên đán quay lại khi người dân rút tiền mặt tăng, trong khi một số ngân hàng duy trì dự trữ bắt buộc ở mức thấp nên phải “chạy” bổ sung dự trữ do kỳ nghỉ kéo dài vẫn được tính vào kỳ dự trữ bắt buộc.

Sau hai phiên hỗ trợ thanh khoản qua thị trường mở (OMO), số lưu hành mới hồi về quanh 360 nghìn tỷ VND. Với OMO, quan điểm của SHS là hệ thống đã tiến sát giới hạn, nhưng hai phiên đầu tháng 2 vẫn bơm OMO được là vì: lượng OMO lưu hành đã giảm từ khoảng 404 nghìn tỷ VND cuối 2025 về khoảng 316 nghìn tỷ VND cuối tháng 1, tạo “dư địa” kỹ thuật; và lực tham gia chủ yếu đến từ nhóm các ngân hàng lớn do còn đủ giấy tờ có giá để vay OMO và qua đó hỗ trợ lan tỏa thanh khoản sang các ngân hàng nhỏ hơn. Tuy nhiên, đà cầm cự này không kéo dài, nên NHNN vẫn phải mở lại kênh SBV swap sau gần một tháng tạm dừng.