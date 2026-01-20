Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động đối với một số kỳ hạn tiền gửi từ 6-15 tháng. Đây là lần tăng lãi suất tiền gửi thứ 5 liên tiếp của Sacombank kể từ tháng 10/2025.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được Sacombank điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn từ 6-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ cùng được niêm yết tại 6%/năm. Nếu lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất dao động từ 5,53%-5,91% và lĩnh lãi theo quý từ 5,56%-5,91%/năm ở cùng kỳ hạn.

Với biểu lãi suất mới nhất, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được Sacombank tăng 0,7%/năm đối với kỳ hạn 6-8 tháng; tăng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 9-11 tháng và tăng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 12-15 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 18-36 tháng được nhà băng này giữ nguyên mức 6%/năm.

Tương tự, kỳ hạn 1-5 tháng cũng được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm. Đây cũng là mức lãi suất được áp dụng đối với tiền gửi tại quầy cho các kỳ hạn này.

Sacombank cũng tăng mạnh lãi suất huy động tại quầy, mức tăng 0,6%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, lên 5,4%/năm. Tuy nhiên, so với gửi trực tuyến, lãi suất huy động tại quầy vẫn thấp hơn đáng kể.

Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,3%/năm lên 5,2%/năm, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt tăng 0,4% và 0,2%/năm lên 5,4%/năm.

Cùng tăng lãi suất tiền gửi là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), với mức tăng từ 0,4-0,5%/năm ở một số kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất tại VIB, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được giữ nguyên ở lãi suất trần 4,75%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng vừa được điều chỉnh tăng 0,4%/năm lên 5,7%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,5%/năm lên 5,8%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng tăng thêm 0,4%/năm lên 5,9%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng tăng thêm 0,4%/năm lên 6%/năm.

Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất 6,5%/năm vẫn được VIB giữ nguyên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Mức tăng tương tự cũng được VIB áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy, cụ thể như sau: kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Với việc VIB và Sacombank vừa tăng lãi suất huy động, kể từ đầu tháng 1 đã có 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VIB, Sacombank, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV.

Ngược lại, hai ngân hàng giảm lãi suất là ACB và PGBank.