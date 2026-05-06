Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục đi ngang kể từ trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Đến thời điểm này, số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng ở mức trên 7%/năm đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu tháng 4/2026.
Theo thống kê, hiện chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, bao gồm Ngân hàng MBV (7,2%/năm) và ACB (7,1%/năm). Đây cũng là hai ngân hàng ít ỏi còn lại niêm yết lãi suất trên 7%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng trở lên.
Với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng thuộc nhóm niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất còn có LPBank và PGBank. Hai nhà băng này cùng niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, đồng thời áp dụng mức này với các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng.
Các ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng còn có: Bac A Bank (6,85%/năm), BVBank (6,7%/năm).
Đáng chú ý, có tới 3 ngân hàng thuộc nhóm Big4 đang hiện diện trong tốp 10 ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng.
Đó là Agribank, VietinBank và Vietcombank. Cả 3 ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng cũng như kỳ hạn 9 tháng.
Ngoài các ngân hàng nói trên, những ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng còn có Techcombank, OCB, Sacombank, VCBNeo, Saigonbank, MSB, NCB, ABBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, VietA Bank, Vikki Bank và VPBank.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/5/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|MBV
|4,6
|4,75
|7,2
|7,2
|7,2
|7,2
|ACB
|4,75
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|7,1
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|BAC A BANK
|4,55
|4,75
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|TECHCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|OCB
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|6,7
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,3
|6,3
|VCBNEO
|4,45
|4,45
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,4
|6,7
|7
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NCB
|4,7
|4,75
|6,3
|6,3
|6,5
|6,7
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,2
|6,3
|6,3
|TPBANK
|4,65
|4,65
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|BIDV
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|5,9
|5,9
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,45
|6,45
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9