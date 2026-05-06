Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục đi ngang kể từ trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đến thời điểm này, số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng ở mức trên 7%/năm đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu tháng 4/2026.

Theo thống kê, hiện chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, bao gồm Ngân hàng MBV (7,2%/năm) và ACB (7,1%/năm). Đây cũng là hai ngân hàng ít ỏi còn lại niêm yết lãi suất trên 7%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng thuộc nhóm niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất còn có LPBank và PGBank. Hai nhà băng này cùng niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, đồng thời áp dụng mức này với các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng.

Các ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng còn có: Bac A Bank (6,85%/năm), BVBank (6,7%/năm).

Đáng chú ý, có tới 3 ngân hàng thuộc nhóm Big4 đang hiện diện trong tốp 10 ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng.

Đó là Agribank, VietinBank và Vietcombank. Cả 3 ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng cũng như kỳ hạn 9 tháng.

Ngoài các ngân hàng nói trên, những ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng còn có Techcombank, OCB, Sacombank, VCBNeo, Saigonbank, MSB, NCB, ABBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, VietA Bank, Vikki Bank và VPBank.