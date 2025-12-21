Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/12 đã lên tiếng sau khi ông Zelensky từ chối đề xuất của ông Putin về việc đảm bảo an ninh để tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột ở Ukraine.

"Ông Zelensky đã nói nhiều thứ liên quan đến cuộc bầu cử nhưng rõ ràng có sự mâu thuẫn. Ông ấy nói sẽ không để ai can thiệp, từ chối đề nghị của Tổng thống Putin, nhưng trước đó lại cầu cứu Mỹ. Rõ ràng, ông Zelensky không phản đối sự can thiệp từ bên ngoài mà chỉ phản đối Nga. Ông ấy đang lạc lối trong những phát ngôn của mình", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, ông Putin tuyên bố Moscow có thể xem xét ngừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine trong ngày diễn ra bầu cử, với điều kiện hàng triệu người Ukraine sống ở Nga được phép bỏ phiếu. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ giúp chính quyền Kiev có được tính chính danh.

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong khi bầu cử diễn ra ở Ukraine, ít nhất là kiềm chế tấn công sâu vào bên trong quốc gia này vào ngày bỏ phiếu theo một số điều kiện nhất định", ông Putin đề nghị.

Đáp lại đề xuất của tổng thống Nga, ông Zelensky khẳng định "Kiev sẽ không cho phép bất kỳ ai kiểm soát mình". Theo ông Zelensky, việc tổ chức bầu cử giữa xung đột đòi hỏi những thay đổi căn bản về luật pháp Ukraine và an ninh công cộng phải được tăng cường để bảo vệ cử tri.

"Tôi không có ý giữ chặt chiếc ghế của mình. Tôi sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử đúng đắn và dân chủ. Nhưng chắc chắn rằng có nhiều người dân lo ngại về việc đi bỏ phiếu trong tình hình hiện tại", ông Zelensky nói.