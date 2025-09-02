Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình.
Trước đó, các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đã liên tục diễn ra, luôn thu hút hàng vạn người theo dõi trực tiếp, song sức hút của buổi lễ chính thức hôm nay không hề giảm.
Để đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ kỷ niệm, hàng loạt tuyến đường cấm xe, người không có nhiệm vụ, song người dân không ngại đi bộ nhiều cây số hoặc chờ đợi qua đêm trên phố để xem lễ kỷ niệm.
Dậy sớm trang điểm, ca hát
Dậy trang điểm từ sáng tinh mơ, bạn trẻ Thuỳ Quyên (phường Hoàng Mai) cho biết phải có mặt từ sáng sớm ngày 1/9 mới có được vị trí thuận lợi sát đường.
Trong khi đó, người dân tại phố Nguyễn Khắc Cần cùng nhau ca hát những bài ca cách mạng tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, ai cũng hân hoan. Không khí đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự.
Cựu chiến binh nâng niu ảnh Bác Hồ xuyên đêm
Cựu chiến binh mặc quân phục với huân, huy chương, đội mũ chỉnh tề, mang theo ảnh Bác Hồ đến khu vực ở đường Thanh Niên chờ đón các khối tham gia lễ kỷ niệm. Đây là nơi tập trung của các khối xe pháo quân sự, chỉ ít phút nữa sẽ cơ động từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng ra đến đây.
Trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ “chân trần, chí thép” đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt trên khắp các chiến trường để cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, tô thắm thêm danh xưng Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân đã trao tặng.
Sau chiến tranh, các quân nhân xuất ngũ đứng trong hàng ngũ cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.
Trong đó Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên hay phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương.
Đoàn xe chở các khối diễu binh, diễu hành tiến vào trung tâm thành phố
Biển người đổ về các tuyến phố
Ngày 1/9, biển người đổ về các tuyến phố trung tâm thành phố chờ xem diễu binh, diễu hành. Các đường Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Tiền, Hoàng Hoa Thám... chật kín người. Công tác an ninh ở khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình được siết chặt ở mức cao nhất. Khách mời, người ra vào khu vực này phải trình giấy mời và thẻ, kiểm tra qua máy dò.
Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn đồ ăn, vật dụng như chiếu, bạt, lều... để "đóng quân" từ sớm, không bỏ lỡ dịp hiếm có chứng kiến cảnh quân nhân và xe pháo, khí tài trên đường phố Thủ đô.
Hàng loạt tuyến đường trung tâm thành phố cấm xe, hạn chế đường ra vào từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Đến rạng sáng, hai bên vỉa hè chật kín người chờ đợi xem diễu binh, diễu hành; lực lượng chức năng liên tục phát loa hướng dẫn đảm bảo trật tự.
Màn hình led và lều dã chiến phục vụ nhân dân
Hà Nội lắp mới hơn 20 màn hình LED, sử dụng hơn 250 màn có sẵn ở các cơ quan, điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, giảm áp lực tập trung tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
Các màn hình LED sẽ truyền tải trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành, cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và phim tài liệu lịch sử. Điều này giúp người dân dễ dàng hòa mình vào không khí ngày hội từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, thay vì phải tập trung về một địa điểm.
Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần giảm áp lực lớn về giao thông và an ninh tại khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sáng kiến này giúp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt những ngày lễ lớn.
Để hỗ trợ người dân và du khách, Công an TP Hà Nội đã phát hành mã QR tra cứu vị trí màn hình LED. Mã QR này giúp mọi người chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin, các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở giao thông. Đây là lời kêu gọi chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, an toàn và thân thiện trong ngày hội lớn của dân tộc.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành.
Cấm nhiều tuyến đường
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình đại lễ, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.
Thời gian cấm đường, phân luồng giao thông bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.
Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.
Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).