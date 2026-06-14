LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp
Chung kết Cúp quốc gia 2025/26
14/06 18:00 Ninh Bình vs CA TPHCM FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

Lịch thi đấu World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar 1-1 Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6
C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil vs Ma Rốc VTV3, VTV6
C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti vs Scotland VTV3, VTV6
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6
E 15/06 00:00 Trận 9 Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6
F 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6
E 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6
F 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6

Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)