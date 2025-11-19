Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 - BẢNG F

19/11

19:00

Lào - Việt Nam

VTV5, FPT Play

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34

20/11

05:30

Palmeiras - Vitoria

20/11

07:30

Fluminense - Flamengo

Gremio - Vasco da Gama

Santos - Mirassol

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG BẢNG

20/11

06:30

Atletico Bucaramanga - Ind. Santa Fe

20/11

08:30

Junior Barranquilla - Ind. Medellin

VĐQG PERU 2025/26 – VÒNG 19

20/11

03:00

Atletico Grau - Sporting Cristal

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

PANDA CUP 2025

18/11

14:30

U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc

 

18/11

18:35

U22 Trung Quốc 0-0 U22 Uzbekistan

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

19/11

02:45

Áo 1-1 Bosnia

Scotland 4-2 Đan Mạch

Tây Ban Nha 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ

Belarus - Hy Lạp

Bỉ 7-0 Liechtenstein

Bulgaria 2-1 Georgia

Kosovo 1-1 Thụy Sỹ

Romania 7-1 San Marino

Thụy Điển 1-1 Slovenia

Xứ Wales 7-1 Bắc Macedonia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

19/11

08:00

Costa Rica - Honduras

Guatemala - Surinam

Haiti - Nicaragua

Jamaica - Curacao

Panama - El Salvador

Trinidad & Tobago - Bermuda

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

18/11

23:00

Iraq 2-1 UAE

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

18/11

17:15

Nhật Bản 3-0 Bolivia

18/11

18:00

Hàn Quốc 1-0 Ghana

19/11

00:00

Chile 2-1 Peru