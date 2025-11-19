|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 - BẢNG F
|
19/11
19:00
|
Lào - Việt Nam
|
VTV5, FPT Play
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34
|
20/11
05:30
|
Palmeiras - Vitoria
|
20/11
07:30
|
Fluminense - Flamengo
|
Gremio - Vasco da Gama
|
Santos - Mirassol
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
20/11
06:30
|
Atletico Bucaramanga - Ind. Santa Fe
|
20/11
08:30
|
Junior Barranquilla - Ind. Medellin
|
VĐQG PERU 2025/26 – VÒNG 19
|
20/11
03:00
|
Atletico Grau - Sporting Cristal
|
PANDA CUP 2025
|
18/11
14:30
|
U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc
|
|
18/11
18:35
|
U22 Trung Quốc 0-0 U22 Uzbekistan
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
19/11
02:45
|
Áo 1-1 Bosnia
|
Scotland 4-2 Đan Mạch
|
Tây Ban Nha 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ
|
Belarus - Hy Lạp
|
Bỉ 7-0 Liechtenstein
|
Bulgaria 2-1 Georgia
|
Kosovo 1-1 Thụy Sỹ
|
Romania 7-1 San Marino
|
Thụy Điển 1-1 Slovenia
|
Xứ Wales 7-1 Bắc Macedonia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
19/11
08:00
|
Costa Rica - Honduras
|
Guatemala - Surinam
|
Haiti - Nicaragua
|
Jamaica - Curacao
|
Panama - El Salvador
|
Trinidad & Tobago - Bermuda
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
18/11
23:00
|
Iraq 2-1 UAE
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
18/11
17:15
|
Nhật Bản 3-0 Bolivia
|
18/11
18:00
|
Hàn Quốc 1-0 Ghana
|
19/11
00:00
|
Chile 2-1 Peru