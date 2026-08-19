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Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia lúc 20h00 ngày 19/8 với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách.

Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua sức ép tại Kuala Lumpur để giành kết quả quan trọng. Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son cùng pha phản lưới nhà của Malaysia giúp Việt Nam tạo khoảng cách an toàn trước trận quyết định.

Dù đang nắm ưu thế, tuyển Việt Nam vẫn cần thi đấu tập trung khi Malaysia chắc chắn sẽ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Một hàng thủ chắc chắn cùng khả năng kiểm soát trận đấu sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà bảo vệ thành quả.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Không có trường hợp treo giò; lực lượng nhìn chung ổn định. Đình Bắc cần thận trọng sau khi nhận thẻ vàng ở lượt đi.

Malaysia: Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin dính chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Faris Danish, Aysar Hadi; Pavithran Gunalan, Sergio Aguero, Paulo Josué, Syafiq Ahmad; các phương án tấn công còn lại tùy thuộc tình trạng thể lực và nhân sự.

Phong độ & lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: 5 trận gần nhất thắng 3, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam toàn thắng Malaysia 5 trận.





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