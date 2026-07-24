Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
24/7 - 19:00 Campuchia vs Singapore Bảng A VTV, TV360, FPT Play
24/7 - 20:30 Timor Leste vs Việt Nam Bảng A VTV, TV360, FPT Play

Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-campuchia-vs-singapore-asean-cup-2026-2538694.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trận Timor Leste vs Việt Nam

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.