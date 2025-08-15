Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Chile

Thời gian: 20h00, hôm nay 15/8/2025

Giải đấu: U21 thế giới 2025

Địa điểm: Surabaya, Indonesia

Trực tiếp: VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Link xem trực tiếp trên Youtube: Đang cập nhật...

Trận tranh hạng 17–20 giữa U21 Việt Nam và U21 Chile hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đều cần chiến thắng để cải thiện thứ hạng và tinh thần.

U21 Việt Nam thường mạnh ở khả năng phòng thủ mặt sàn, bọc lót và phản công nhanh nhờ chuyền hai linh hoạt. Nếu duy trì độ ổn định ở hàng trước với các mũi tấn công biên tốc độ, cùng khả năng phát bóng chiến thuật nhằm phá chuyền một đối thủ, họ có thể kiểm soát nhịp độ và kéo trận đấu về thế thuận lợi.

U21 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc - Ảnh: Volleyball World

Ngược lại, U21 Chile nổi bật ở thể hình và sức bật, đặc biệt là các pha đè bóng biên và tấn công nhanh vị trí số 3. Điểm mấu chốt là khâu chắn bóng và đọc tình huống của Việt Nam: nếu timing chắn tốt, khép line chặt, áp lực sẽ chuyển sang Chile và hạn chế lỗi đánh bóng ngoài biên.

Yếu tố bản lĩnh set chạm mốc 20 điểm cũng quyết định: đội nào bình tĩnh hơn trong các pha bóng dài, giảm lỗi giao bóng và tận dụng tốt cơ hội sẽ nắm ưu thế.

Dự đoán: trận đấu giằng co 4–5 set, Việt Nam nhỉnh hơn nếu phát huy được tốc độ và độ lì ở thời điểm quyết định.