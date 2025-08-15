Trận đấu tranh hạng 17-20 giữa U21 Việt Nam và U21 Chile hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều khao khát cải thiện thứ hạng.

U21 Việt Nam sẽ dựa vào thế mạnh phòng thủ mặt sàn, bọc lót tốt và phản công nhanh nhờ chuyền hai linh hoạt. Khả năng phát bóng chiến thuật cũng là chìa khóa để phá vỡ bước một của đối thủ.

Trong khi đó, U21 Chile nổi bật với lợi thế thể hình và sức bật mạnh mẽ, đặc biệt ở các pha tấn công biên. Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng chắn bóng và đọc tình huống của Việt Nam.

Nếu các cô gái Việt Nam thi đấu ổn định và thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một trận đấu có thể kéo dài 4-5 set.