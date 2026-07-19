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Pháp chạm trán Anh lúc 4h ngày 19/7 trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Dù không thể góp mặt ở chung kết, cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để khép lại hành trình bằng tấm huy chương đồng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Đội tuyển Pháp vừa nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết, chấm dứt chuỗi trận ấn tượng tại giải. Trong khi đó, Anh cũng bỏ lỡ cơ hội tranh cúp sau khi để Argentina ngược dòng thắng 2-1 bởi bàn thua ở những phút bù giờ đầy tiếc nuối.

Xét về lực lượng, Pháp vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp như Kylian Mbappe, Dembele hay Michael Olise. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị nhằm giữ sức cho các trụ cột sau hành trình căng thẳng.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Anh vẫn đặt kỳ vọng vào Harry Kane và Jude Bellingham để tìm kiếm chiến thắng danh dự. Với chất lượng đội hình cân bằng và quyết tâm khép lại giải đấu bằng kết quả tích cực, "Tam sư" hứa hẹn sẽ tạo nên màn so tài hấp dẫn cùng tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng của cả hai tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.