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Tuần lễ khó khăn nhất trong thời gian Roberto Martinez dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha lên đến đỉnh điểm bằng trận đấu sinh tử với Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026.

Trận đấu đấu không chỉ là cơ hội để người Bồ Đào Nha chứng tỏ bản thân; mà còn là khởi đầu hay kết thúc cho tham vọng World Cup của họ.

Không chỉ vì khía cạnh thể thao, mặc dù điều đó cũng rất quan trọng – trận hòa với Congo ở trận đấu đầu tiên đồng nghĩa với việc họ không được phép mắc thêm sai lầm nào nữa – mà trên hết là vì những tác động về mặt tâm lý và đội bóng.

Cuộc khủng hoảng nội bộ liên quan đến Cristiano Ronaldo hiện đã lan rộng toàn cầu. Những lời chỉ trích từ một số người hâm mộ về màn trình diễn của anh trong trận ra mắt tiếp tục diễn ra ở khu vực phỏng vấn sau trận đấu.

Joao Neves chia sẻ về Ronaldo rằng “anh ấy chỉ là một người bình thường”, và kể từ đó, làn sóng phản ứng dữ dội đã tràn ngập mạng xã hội, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các đồng đội, người yêu và bạn bè.

Việc quấy rối tiền vệ 21 tuổi của PSG đánh dấu một bước ngoặt trong việc quản lý phòng thay đồ và mối quan hệ giữa các cầu thủ mới với sự hiện diện áp đảo của Cristiano.

Điều đáng chú ý, Ronaldo không ghi bàn các giải lớn trong 10 trận liên tiếp, và cũng không phản ứng khi người thân của mình chỉ trích một số gương mặt như Joao Neves hay Bruno Fernandes.

Bóng ma Qatar 2022 đang có nguy cơ tái hiện với Bồ Đào Nha tại Bắc Mỹ.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto.

Uzbekistan (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov.