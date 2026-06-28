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Croatia bước vào cuộc đối đầu Ghana ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với áp lực không nhỏ. Sau chiến thắng tối thiểu trước Panama, đội bóng áo caro đang nắm quyền tự quyết, nhưng họ vẫn cần 3 điểm để chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

Trận thắng Panama mang ý nghĩa rất quan trọng với Croatia. Đó không chỉ là 3 điểm đầu tiên của họ tại giải, mà còn là ngày Luka Modric chạm mốc 200 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 41, tiền vệ kỳ cựu này vẫn là biểu tượng bản lĩnh và kinh nghiệm của á quân World Cup 2018.

Croatia vs Ghana

Tuy nhiên, Croatia hiểu rằng một kết quả hòa trước Ghana là không đủ an toàn. Nếu chỉ có 1 điểm, họ có thể bị Ghana vượt mặt và cũng khó cạnh tranh với Anh do bất lợi đối đầu.

Phía bên kia, Ghana đang có tinh thần rất tốt sau trận hòa 0-0 trước Anh. Dù chỉ kiểm soát bóng ít, “Những ngôi sao đen” vẫn tạo nên màn phòng ngự cực kỳ kiên cường.

Ghana nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp, chờ phản công bằng tốc độ. Nhưng nếu Croatia có bàn thắng sớm, kinh nghiệm của Modric và đồng đội có thể giúp họ kiểm soát trận đấu để giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến

Croatia: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo