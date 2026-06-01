Link xem trực tiếp Ghana vs Panama:
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Đội hình dự kiến:
Ghana (4-5-1): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew.
Panama (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo.
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