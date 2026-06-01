Link xem trực tiếp Ghana vs Panama:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/ghana-panama-6a30ebb22bac7254e83365d2?event=eventtv&type=highlight

Đội hình dự kiến:

Ghana (4-5-1): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew.

Panama (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo.