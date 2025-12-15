Link xem trực tiếp SEA Games 33 U22 Malaysia vs U22 Thái Lan:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nam-sea-games-33-u22-thai-lan-vs-u22-malaysia-2472630.html

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link xem trực tiếp trên FPTPlay: https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nam-u22-thai-lan-u22-malaysia-693e82d4e73515b613f8084e?event=event&type=highlight

Đội tuyển U22 Thái Lan vào bán kết với thành tích đứng đầu bảng A, giành được 6 điểm và ghi đến 9 bàn thắng – nhiều nhất SEA Games 33.

U22 Thái Lan gần như không gặp bất kỳ vấn đề nào về mặt nhân sự. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul có những lựa chọn tốt nhất để bước vào vòng bán kết.

U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn U22 Malaysia. Ảnh: FAM

Theo phân tích của các chuyên gia bóng đá Thái Lan, HLV Thawatchai dự kiến ​​sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Ông muốn kiểm soát thế trận và ghi bàn sớm.

Trong sơ đồ này, Yotsakorn Burapha đóng vai trò trung phong, với Siraphop Wandee, Thanakrit Chotmuangpak hỗ trợ từ hai cánh.

Trong khi đó, U22 Malaysia vào bán kết với nhiều hạn chế. Sau khi ngược dòng thắng U22 Lào, “Hổ vàng” thua toàn diện U22 Việt Nam.

U22 Malaysia phải chờ đến phút cuối, khi U22 Indonesia không thể thắng cách biệt 3 bàn trước U22 Myanmar, để vào vòng bán kết.

Rất khó để U22 Malaysia tạo bất ngờ trước chủ nhà, khi lực lượng có nhiều sự thiếu vắng.