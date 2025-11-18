Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

Thời gian: 14h30, hôm nay 18/11/2025

Giải đấu: Panda Cup 2025

Địa điểm: Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội như U22 Hàn Quốc, việc U22 Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự phản công là hoàn toàn hợp lý.

Cách đây 8 tháng, cũng tại một giải giao hữu ở Trung Quốc, lối đá kỷ luật và tỉnh táo đã giúp đội trẻ Việt Nam cầm hòa Hàn Quốc 1-1, mở ra niềm tin rằng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Muốn vô địch Panda Cup, U22 Việt Nam buộc phải thắng Hàn Quốc ở lượt cuối và chờ U22 Trung Quốc hòa U22 Uzbekistan.

Dù Panda Cup chỉ là giải giao hữu, đây vẫn là cơ hội vàng để U22 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến mục tiêu lớn hơn tại SEA Games 33. Mỗi trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc đều là bài học thực chiến cực kỳ quý báu.

Muốn vô địch Panda Cup, U22 Việt Nam buộc phải thắng U22 Hàn Quốc ở lượt cuối và chờ U22 Trung Quốc hòa U22 Uzbekistan. Trường hợp có đội thắng ở cặp đấu còn lại, hiệu số phải thấp hơn Việt Nam. Ví dụ: Việt Nam thắng 3-0, Trung Quốc chỉ thắng 1-0.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho, Kang Min Jun, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Park Jun Seo, Park Hyun Bin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Lee Geon Hee, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha.