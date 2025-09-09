Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Thời gian: 19h00, hôm nay 9/9/2025

Giải đấu: Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026

Địa điểm: SVĐ Việt Trì, Phú Thọ

Trực tiếp: FPT Play, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-u23-viet-nam-vs-u23-yemen-vong-loai-u23-chau-a-2026-2440658.html

Link xem trực tiếp trên Youtube FPT Play: https://www.youtube.com/watch?v=wUxwBXL7ybY

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước U23 Singapore, qua đó tạm dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Dù áp đảo hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, các học trò của HLV Kim Sang Sik lại gặp vấn đề lớn ở khâu dứt điểm. Viktor Lê và Thanh Nhàn lần lượt đưa bóng chạm xà ngang, cột dọc, trong khi Đình Bắc và Quốc Việt tỏ ra nôn nóng ở những pha kết thúc.

Kịch bản khiến người hâm mộ lo lắng kéo dài cho đến cuối trận, trước khi Văn Thuận kịp thời tỏa sáng bằng cú đánh đầu chuẩn xác, mang về bàn thắng duy nhất. Với kết quả này, U23 Việt Nam có cùng 6 điểm như U23 Yemen nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).

Trận cuối bảng C, U23 Việt Nam sẽ chạm trán trực tiếp U23 Yemen để tranh vé vào VCK. Dù Yemen không quá mạnh, hai trận vừa qua của họ đều rất vất vả, nhưng HLV Ameen Ali Hussein vẫn tỏ ra tự tin trước cuộc đối đầu. Đây hứa hẹn sẽ là “trận chung kết” thực sự cho ngôi đầu bảng.

BXH bảng C trước lượt trận cuối

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Yemen

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.

U23 Yemen: Mokref, Maroof, Turaiqi, Godaimah, Moqbel, Mahross, Sharafi, Agag, Dugin, Batol, Balabl.

