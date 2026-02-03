Tứ kết Futsal châu Á 2026:

Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Indonesia

Thời gian: 19h00 ngày 3/02/2026

Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia

Giải đấu: VCK Futsal châu Á 2026

Kênh trực tiếp: TV360, VTV2, VTV7

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV: Đang cập nhật...

Trong vài năm trở lại đây, futsal Indonesia đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối trọng thực sự của futsal Việt Nam ở cả đấu trường khu vực lẫn châu lục.

Cuộc chạm trán tại tứ kết futsal châu Á 2026 vì thế được dự báo vô cùng khắc nghiệt, nhất là khi Indonesia có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

ĐT futsal Việt Nam trong buổi tập trước vòng tứ kết - Ảnh: VFF

Thực tế cho thấy, ĐT futsal Việt Nam phải chờ tới SEA Games 33 mới có thể khuất phục Indonesia sau quãng thời gian dài lép vế, đủ để thấy sự cân bằng và khó lường trong những lần đối đầu gần đây.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Souto, đội chủ nhà sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ cao và pressing liên tục, đặc biệt nguy hiểm ở khâu tấn công với phong độ ấn tượng của Iqbal Rahmatullah.

Trước thử thách này, ĐT futsal Việt Nam cần duy trì sự tỉnh táo, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng triệt để các cơ hội hiếm hoi để nuôi hy vọng tạo bất ngờ, giành vé vào bán kết.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát.

Indonesia: Ahmad Habibie, Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Israr Megantara, Firman Ardiansyah.