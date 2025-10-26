Thông tin trận đấu Real Madrid vs Barcelona:

Thời gian: 22h15, hôm nay 26/10/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: La Liga 2025/26

Địa điểm: SVĐ Santiago Bernabeu

Real Madrid đang thể hiện phong độ ấn tượng với 11 chiến thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường, thất bại duy nhất là trước Atletico Madrid.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, “Kền kền trắng” chơi gắn kết hơn, pressing tầm cao hiệu quả và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. Hiện họ dẫn đầu La Liga với 24 điểm sau 9 trận, hơn Barcelona 2 điểm.

Mbappe và Yamal tiếp tục là tâm điểm của Siêu kinh điển đêm nay

Trong khi đó, Barcelona của HLV Hansi Flick đang gặp khó khăn vì chấn thương và phong độ thiếu ổn định. Lối chơi pressing suy giảm khiến họ đánh rơi điểm ở những trận đấu tưởng chừng nắm chắc.

Dẫu vậy, Barca vẫn giữ được vị trí bám đuổi khi chỉ kém Real Madrid đôi chút và thắng đậm Olympiacos 6-1 ở Champions League mới đây.

Trận El Clasico sắp tới hứa hẹn là cơ hội để Real Madrid phục hận sau bốn thất bại liên tiếp trước đại kình địch ở mùa trước.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius Jr, Mastantuono, Mbappe

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Lopez, Rashford; Torres