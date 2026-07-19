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Lịch thi đấu World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|19/7 - 04:00
|Anh vs Pháp
|Tranh hạng 3
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Pháp
Đội hình xuất phát Anh vs Pháp
Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan (16), Malo Gusto (2), Ibrahima Konaté (15), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Warren Zaïre-Emery (18), Adrien Rabiot (14), Michael Olise (11), Rayan Cherki (24), Désiré Doué (20), Kylian Mbappé (10)
Anh (4-1-4-1): Dean Henderson (13), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Djed Spence (25), Declan Rice (4), Bukayo Saka (7), Eberechi Eze (21), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Ivan Toney (22)
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