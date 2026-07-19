Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
19/7 - 04:00 Anh vs Pháp Tranh hạng 3 VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Pháp

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-anh-vs-phap-tranh-hang-3-world-cup-2026-2536710.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Đội hình xuất phát Anh vs Pháp

Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan (16), Malo Gusto (2), Ibrahima Konaté (15), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Warren Zaïre-Emery (18), Adrien Rabiot (14), Michael Olise (11), Rayan Cherki (24), Désiré Doué (20), Kylian Mbappé (10)

Anh (4-1-4-1): Dean Henderson (13), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Djed Spence (25), Declan Rice (4), Bukayo Saka (7), Eberechi Eze (21), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Ivan Toney (22)