Thêm trường hợp dự kiến không được cấp sổ đỏ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Theo dự thảo, người sử dụng đất, người quản lý đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận trong nhiều trường hợp. Đáng chú ý là việc bổ sung quy định không cấp sổ đỏ đối với thửa đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất cũng tiếp tục không được cấp giấy chứng nhận, trừ khi đã quá 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định mà chưa thực hiện việc thu hồi.

Không chỉ quy định đối với quyền sử dụng đất, dự thảo cũng làm rõ các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận.

Vi phạm đất đai trước 1/8/2024 có thể được cấp sổ đỏ, sau mốc này xử lý nghiêm

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đối với các trường hợp có vi phạm về thủ tục trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an toàn công trình thì sẽ được xem xét công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận. Người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đối với các trường hợp có vi phạm từ sau 1/8/2024 thì phải xử lý nghiêm minh, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm.

Ngoài chính sách về cấp sổ đỏ, dự thảo còn bổ sung chính sách mới về thị trường quyền sử dụng đất theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững.

Đấu giá đất nông thôn Hà Tĩnh: Bất ngờ có lô giá khởi điểm hơn 5 tỷ đồng

Ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông báo, các lô đất có diện tích từ 200-288,1m2. Trong đó, 13 lô rộng 200m2 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Lô có diện tích lớn nhất là 288,1m2 có giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m2. Một lô khác rộng 234,8m2 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng.

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,606 tỷ đồng. Bước giá từ 150 đến 265 triệu đồng cho mỗi lần trả giá.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh gần đây có xu hướng trầm lắng, việc địa phương đưa các lô đất ở khu vực nông thôn ra đấu giá với giá khởi điểm từ khoảng 15-18,6 triệu đồng/m2 đang gây chú ý bởi mức giá khởi điểm khá cao.

Xây nhà trên đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi có được bồi thường?

Nhà trên đất nông nghiệp từ năm 2011, đến năm 2026 bị Nhà nước thu hồi đất liệu căn nhà có được bồi thường hay không?

Nhà xây trên đất nông nghiệp từ năm 2011, khi Nhà nước thu hồi có được bồi thường? Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Liên quan đến vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Điều 95 Luật Đất đai 2024 và Điều 5 Nghị định 88/2024/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 49/2026/NĐ-CP) quy định điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trên đất, Luật Đất đai 2024 và Nghị định 88/2024/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, đồng thời xác định các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi.

Một xã ở Hà Nội xóa miễn phí ký hiệu chữ 'T' trên sổ đỏ

UBND xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) triển khai chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu "T" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoàn toàn miễn phí, nhằm tháo gỡ vướng mắc để người dân thực hiện đầy đủ các quyền về đất đai.

Theo UBND xã Chuyên Mỹ, chiến dịch áp dụng đối với các trường hợp có tên trong quyết định giao đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chủ yếu là các quyết định của UBND huyện Phú Xuyên (cũ) trong giai đoạn 2000-2006.

Để đủ điều kiện, thông tin về người sử dụng đất, diện tích được giao và diện tích ghi trên giấy chứng nhận phải trùng khớp với danh sách trong các quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, giấy chứng nhận phải đang ghi mục đích sử dụng đất bằng ký hiệu "T".