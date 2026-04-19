Chủ đất ở Hưng Yên 'bỏ quên' gần 40 năm, quay lại phát hiện đã có người xây nhà

Theo trình bày của ông B. (ngụ tỉnh Hưng Yên) tại Bản án số 38/2023/DS-PT ngày 25/8/2023 của TAND tỉnh Hưng Yên, vào năm 1983, ông được chính quyền địa phương cấp cho thửa đất 250m2.

Tuy nhiên, sau khi được cấp đất, ông không sử dụng mà sinh sống tại Phú Thọ trong thời gian dài. Đến giai đoạn 1994–1995, ông trở về địa phương nhưng không ở trên thửa đất đã được cấp mà sinh sống tại nhà người thân.

Đến năm 2021, ông B. phát hiện gia đình ông T. đã xây dựng công trình trên phần đất mà ông cho rằng thuộc quyền sử dụng của mình. Sau khi gửi đơn đến UBND xã nhưng không đạt được thỏa thuận, ông B. đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu trả lại diện tích đất 420m2 (theo diện tích đo đạc trong bản đồ địa chính) và tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất.

Làm sổ đỏ lần đầu: Nộp ở xã hay đến Văn phòng đăng ký đất đai?

Theo phản ánh của ông T., với quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 có hiệu lực từ ngày 31/1/2026 thì hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đang lan truyền thông tin hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu, từ ngày 31/1/2026 do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với Điều 20 và các điều khoản chuyển tiếp của nghị định này, ông nhận thấy chưa có quy định cụ thể đối với các trường hợp hồ sơ đã được UBND cấp xã tiếp nhận, đang giải quyết nhưng chưa hoàn tất thì sẽ xử lý tiếp ra sao. Các địa phương chưa có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể nên việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại UBND cấp xã còn có tâm lý nghe ngóng xem thực hiện như thế nào.

Từ đó, công dân đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các trường hợp theo quy định tại điều 138, 139, 140, Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 49/2026 do UBND cấp xã thực hiện hay Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện? Trường hợp do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thì các hồ sơ do UBND cấp xã đang tiếp nhận giải quyết thực hiện chuyển tiếp như thế nào?

Quá hạn 20/4, đất 'vắng chủ' tại Hòa Lạc sẽ bị kiểm đếm bắt buộc

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc vừa ban hành thông báo về việc kê khai, kiểm đếm để thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ diện tích Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại diện Ban quản lý cho biết, hiện đơn vị đang tích cực triển khai công tác kê khai, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, vẫn còn một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng. Thống kê cho thấy, trên địa bàn xã Hòa Lạc hiện có nhiều thửa đất rơi vào tình trạng “vắng chủ”. Cụ thể, thôn 1 có 8 thửa; khu vực xã Tân Xã cũ có 27 thửa; thôn 8 (xã Bình Yên cũ) có 76 thửa và thôn 3 (xã Thạch Hòa cũ) có 33 thửa.

Để đảm bảo tiến độ dự án và quyền lợi hợp pháp của người dân, Ban quản lý đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn thực hiện kê khai, kiểm đếm.

Theo đó, sau ngày 20/4, các chủ sử dụng đất không đến liên hệ thực hiện kê khai, kiểm đếm, Ban quản lý sẽ báo cáo UBND xã Hòa Lạc để lập hồ sơ kiểm đếm vắng chủ theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Những 'nút thắt' lớn về nhà ở chờ Bộ trưởng Xây dựng tháo gỡ

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn nhiều biến động, đặt ra không ít thách thức cho tân Bộ trưởng Xây dựng. Các vấn đề không chỉ nằm ở giá cả, mà sâu hơn là những bất cập kéo dài về cấu trúc thị trường, nguồn cung và hành vi đầu tư.

Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land, thẳng thắn nhận định, với thị trường bất động sản hiện nay, cơ cấu sản phẩm lệch hẳn về phân khúc cao cấp, những điểm nghẽn về vốn và pháp lý kéo dài nhiều năm còn những vấn đề chưa được khơi thông, thiếu nguồn cung nhà ở vừa túi tiền cho số đông. Ba vấn đề này không tồn tại riêng lẻ mà đan xen, cộng hưởng, khiến thị trường xa rời đa số nhu cầu thực, trong khi giá nhà liên tục bị đẩy lên mức rất cao.

Nhìn từ góc độ pháp lý và cấu trúc thị trường, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ dừng lại ở những con số về giá hay tỷ lệ thu nhập mà đang dần phản ánh một vấn đề sâu hơn về cấu trúc phát triển.

Theo ông, thị trường đang vận hành theo hướng có gì bán nấy, thay vì xã hội cần gì thì phát triển cái đó, dẫn đến tình trạng dư thừa sản phẩm cao cấp nhưng thiếu hụt nghiêm trọng nhà ở vừa túi tiền. “Thị trường không thiếu sản phẩm, nhưng lại thiếu đúng loại sản phẩm mà xã hội cần”, ông Tú nhấn mạnh.

10 năm không sổ hồng, cư dân HH Linh Đàm phải lựa chọn: Đổi nhà hay trả nhà đều thấy thiệt

Cư dân tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) mới đây đã nhận được phiếu thu thập thông tin liên quan đến các dự án do Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (Công ty Bemes) làm chủ đầu tư.

Theo nội dung phiếu khảo sát, cơ quan chức năng tiến hành ghi nhận ý kiến của người dân về phương án xử lý các vi phạm của chủ đầu tư, áp dụng cho cả trường hợp mua căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc mua lại từ cá nhân khác.

Hai phương án được đưa ra gồm trả lại căn hộ để nhận lại số tiền đã mua hoặc nhận đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà. Người dân cũng có thể tự đề xuất phương án khác nếu không đồng thuận với các lựa chọn nêu trên.

Phiếu khảo sát còn yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan như đặc điểm căn hộ, giá mua. Đối với trường hợp mua trực tiếp từ chủ đầu tư, người dân được hỏi thêm liệu tại thời điểm giao dịch có được thông báo trước về việc căn hộ có thể không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.