Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát 2 khu định cư Derilovo và Mayskoye ở vùng Donetsk, và khu định cư Stepovoye ở Dnipropetrovsk.

"Nhóm tác chiến phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Derilovo, trong khi nhóm tác chiến phía Nam vượt qua phòng tuyến của đối thủ và kiểm soát làng Mayskoye. Tại Dnipropetrovsk, chúng ta cũng đã đẩy lùi đối phương ra khỏi làng Stepovoye", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng kiểm soát được thêm 1,1km2 lãnh thổ gần hồ chứa Kleban-Byk ở vùng Donetsk. Trong quá trình giao tranh, Moscow đã khiến Ukraine tổn thất thêm 1.535 binh lính và 131 UAV.

Pháo binh Nga tại tiền tuyến Donetsk. Ảnh: TASS

Ở chiều ngược lại, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky nói rằng quân đội nước này vẫn đang kiểm soát được tình hình ở Dnipropetrovsk, và Nga đang có dấu hiệu sa lầy ở hướng Dobropillia.

"Nga đang không đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc tiến công quyết định ở Dnipropetrovsk. Dù đối thủ đã tái triển khai lực lượng từ Sumy sang Novopavlivka nhằm tiến vào Dnipropetrovsk, nhưng quân đội Ukraine vẫn đang đứng vững. Phần lớn đơn vị mới được điều động của Nga đang mắc kẹt ở Dobropillia", ông Syrsky nói.

Ukraine đẩy lùi các cuộc tiến công ở Kursk

Theo Ukrinform, quân đội Ukraine ngày 27/9 đã xác nhận về việc đẩy lùi một số cuộc tiến công của đối thủ ở vùng biên giới Kursk. Tính trên toàn bộ mặt trận, đã có tổng cộng 200 cuộc giao tranh nổ ra trong ngày qua, chủ yếu tập trung ở Pokrovsk (67 lần). Bên cạnh đó, Moscow cũng đang gia tăng áp lực ở Lyman, Toretsk và Novopavlivka.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tổn thất thêm 970 binh lính trong 24h qua. Tính từ đầu xung đột, Moscow đã mất 1.107.400 binh lính, 11.204 xe tăng, 23.288 xe bọc thép, 33.186 hệ thống pháo, 1.223 hệ thống phòng không, 427 máy bay, 345 trực thăng và 63.931 UAV.