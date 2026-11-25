Ở bản Piêng Vai (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An), khi màn đêm buông xuống cũng là lúc lớp học của những phụ nữ tuổi từ 18-60 bắt đầu, thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị hiện quản lý, bảo vệ hơn 48km đường biên giới, với 9 cột mốc và 7 cặp cọc dấu, phụ trách địa bàn hai xã Mỹ Lý và Bắc Lý (Nghệ An).

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao dân trí và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lớp học đặc biệt nơi biên cương

Trung tá Nguyễn Xuân Hóa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, tháng 5/2025, đơn vị phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 mở lớp xóa mù chữ tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý. Lớp có 11 học viên, đều là nữ, trong độ tuổi từ 18-60.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với chính quyền và nhà trường triển khai nhiều hoạt động nâng cao dân trí. Ảnh: NVCC

Phần lớn học viên chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông, gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Họ có hoàn cảnh khác nhau, người một mình nuôi con, người sống đơn thân, người đã lớn tuổi nhưng vẫn phải chăm sóc gia đình, trông nom các cháu.

Ban ngày bà con bận lên nương, làm rẫy nên các học viên chỉ có thể đến lớp vào buổi tối. Lịch học được bố trí linh hoạt, thường bắt đầu từ khoảng 20h để phù hợp với công việc và sức khỏe của từng người.

Đứng lớp là các thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, trong đó có Trung tá Cự Bá Pó, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng.

Sau một năm triển khai, lớp học ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hầu hết học viên đã biết đọc, biết viết, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông và có thể thực hiện các phép tính cơ bản phục vụ cuộc sống, công việc. Với những người tiếp thu chậm, giáo viên dành thêm thời gian hướng dẫn, ôn luyện.

Hỗ trợ dân bản phát triển kinh tế

Song song với việc nâng cao dân trí, Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế.

Mô hình trồng bưởi diễn giúp gia đình ông Sơn có thêm nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: NVCC

Tại bản Phà Coóng (xã Bắc Lý), gia đình ông Cụt Phò Sơn có vườn bưởi Diễn với 100 gốc đang vào mùa sai quả. Những ngày cuối tháng 10, ông Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tranh thủ thời tiết nắng ráo, phát quang, dọn cỏ và chăm sóc vườn cây.

Trung tá Hóa cho biết, năm 2025 là vụ đầu tiên vườn bưởi của gia đình ông Sơn cho thu hoạch khoảng 400kg. Số quả này được bán tại vườn với giá 15.000 đồng/kg, thu về gần 6 triệu đồng. Năm nay, sản lượng dự kiến tăng thêm khoảng 100kg.

Trung tá Nguyễn Xuân Hóa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý chia sẻ việc hỗ trợ bà con dân bản làm kinh tế. Ảnh: Trần Tuyên

Bên cạnh mô hình này, từ năm 2022, Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn hỗ trợ hai hộ dân Cụt Văn Bảy và Cụt Thị Hiền (bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý) trồng keo trên diện tích 7ha.

Theo Trung tá Hóa, khu vực trồng có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với cây keo. Đến nay, cây sinh trưởng tốt, cao khoảng 3m, dự kiến một năm nữa có thể cho thu hoạch.

Kinh phí mua cây giống cho các mô hình được đơn vị vận động từ các nhà hảo tâm và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Dù hiệu quả kinh tế chưa lớn, những mô hình này bước đầu giúp người dân tận dụng đất vườn, đất sản xuất để tạo thêm nguồn thu, đồng thời có thêm kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.