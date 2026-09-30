Việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn, bản ở Nghệ An sẽ tạo điều kiện để người dân thuận tiện tiếp cận thông tin liên lạc, học tập, y tế và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch triển khai thiết bị Starlink phục vụ kết nối Internet tại các khu vực khó khăn về hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh này ban hành ngày 29/9.

Theo kế hoạch, phạm vi triển khai gồm 31 thôn, bản đã được thống nhất qua rà soát, đối soát giữa Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) và Sở KH&CN tỉnh Nghệ An. Đối tượng thụ hưởng là cộng đồng dân cư tại các thôn, bản được bố trí lắp đặt thiết bị. Kế hoạch cũng nêu rõ: Thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh sẽ được sử dụng theo nguyên tắc phục vụ chung cho cộng đồng tại địa điểm đã xác định.

Thời gian tới, người dân ở các thôn, bản còn khó khăn về hạ tầng viễn thông của Nghệ An sẽ thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ số.

Việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn, bản ở Nghệ An còn khó khăn về hạ tầng viễn thông nhằm mục đích cung cấp phương án kết nối Internet tạm thời cho cộng đồng trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất.

Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tại các khu vực được thụ hưởng tiếp cận Internet phục vụ thông tin liên lạc, học tập, y tế, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nhu cầu thiết yếu; đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả của giải pháp kết nối vệ tinh tại địa bàn miền núi.

Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An cũng xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung gồm: Rà soát, khảo sát và xác định địa điểm lắp đặt; đảm bảo các điều kiện vận hành; tiếp nhận, bàn giao, lắp đặt và kích hoạt thiết bị; đăng ký dịch vụ và tổ chức sử dụng; đảm bảo an toàn, hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi và đánh giá.

Hiện nay, việc bàn giao thiết bị cho tỉnh Nghệ An đã được hoàn thành; dự kiến công tác vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị sẽ xong trước ngày 5/10.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở KH&CN là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban tổ chức triển khai kế hoạch. Sở này cũng có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An, Viettel Nghệ An, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện danh sách các điểm triển khai thiết bị Starlink, chủ trì điều chỉnh các điểm triển khai phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện lắp đặt, phương án tổ chức thực hiện và các nội dung liên quan theo yêu cầu.

UBND các xã có điểm triển khai có trách nhiệm phối hợp cùng Sở KH&CN, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An, Viettel Nghệ An, các doanh nghiệp đồng hành khác trong việc khảo sát, thống nhất vị trí lắp đặt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại địa phương và tổ chức triển khai thiết bị Starlink; chỉ đạo người đại diện tại các thôn, bản nơi đặt thiết bị tổ chức quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị đúng mục đích, phục vụ nhu cầu truy nhập Internet của cộng đồng.