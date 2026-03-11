Phải là chính mình

“Chúng tôi phải là chính mình”, Pep Guardiola nói, giọng bùng lên như Luciano Pavarotti tại La Scala, khi xuất hiện trong phòng họp báo ở Bernabeu – một trong những sân khấu quen thuộc của ông.

“Thế ‘là chính mình’ nghĩa là gì?”, một phóng viên Anh hỏi. “Cứ xem trận gần nhất với Newcastle…!”, Pep đáp.

Pep muốn Man City là chính mình. Ảnh: MCFC

“Đó là điều định nghĩa chúng tôi: gây sức ép dữ dội để giành lại bóng, dồn đối thủ xuống thấp rồi tấn công họ liên tục, hết lần này đến lần khác. Khi mất bóng thì phải đoạt lại nhanh nhất có thể…

Đó là những thứ định nghĩa đội bóng này suốt 10 năm qua. Tất nhiên có lúc lên lúc xuống. Không ai hoàn hảo mãi được”.

Năm ngoái, cũng tại Bernabeu, trong trận lượt về vòng play-off Champions League, Guardiola thừa nhận hệ thống của ông dựa trên nghịch lý. Nghĩa là để đạt tới mức kiểm soát bóng tối đa với sự táo bạo, linh hoạt và khả năng phối hợp, trước hết Man City phải sẵn sàng kích hoạt khi không có bóng.

Sự quyết liệt về mặt tinh thần là chìa khóa. Bởi lối luân chuyển bóng trôi chảy thực ra bắt nguồn từ pressing quyết liệt, chứ không phải ngược lại.

Trở lại nơi từng sụp đổ để dự vòng knock-out khác (3h ngày 12/3), Guardiola đã dựng lại “tòa tháp” chỉ trong hai bước. Bản hợp đồng với Marc Guehi tạo thêm một trụ cột ở hàng thủ, còn sự trở lại của Rodri khôi phục sự cân bằng cho toàn bộ cấu trúc.

Man City được Pep Guardiola tái thiết. Ảnh: MCFC

Rodri, sau khi vật lộn với vấn đề thể chất, trở lại ngày 1/1, vào sân trong hiệp 2 trận gặp Sunderland ở Premier League thay Nico Gonzalez. Tác động của anh lập tức thấy rõ ở hai khía cạnh mà Man City cần chỉnh sửa: triển khai bóng dưới áp lực và pressing tầm cao.

Sự trở lại của Rodri

Rodri siết lại hai “con ốc”, và đội bóng lập tức vận hành trôi chảy hơn. Sự thay đổi đến nhanh đến mức Guardiola bước vào phòng họp báo sau trận Sunderland với vẻ xúc động.

“Rodri chỉ cần 45 phút để chứng minh rằng ở vị trí của mình cậu ấy là người giỏi nhất. Bóng đá thuộc về các cầu thủ”, Pep vui vẻ.

“Khi bắt đầu triển khai bóng mà không có Rodri, chúng tôi gặp nhiều khó khăn; khi cậu ấy có mặt, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy phá vỡ các tuyến, khiến chúng tôi trôi chảy hơn, phòng ngự cũng tốt hơn… Suốt một năm rưỡi qua chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều”.

Guardiola đã điều chỉnh tuyến giữa để phù hợp với Rodri. Ông giảm tải cho anh bằng cách yêu cầu Phil Foden và Rayan Cherki giữ khoảng cách gần để hỗ trợ trong khâu triển khai và chuyển trạng thái, đồng thời kéo Bernardo Silva lùi sâu hơn.

Rodri trở lại để cân bằng cấu trúc. Ảnh: MCFC

Bernardo Silva được Guardiola trao băng đội trưởng, trở thành điểm tựa đầu tiên của Rodri. “Phi công và cơ phó” thiết lập nền tảng cho cuộc cất cánh mới với sự trợ giúp của Guehi.

Trung vệ người Anh, mùa trước dẫn Crystal Palace vô địch FA Cup sau khi đánh bại chính Man City, đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị.

Giá trị Guehi

Mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ chắc chắn, chỉ trong 2 tháng Guehi cho thấy anh có thể trở thành trụ cột nơi hàng thủ.

Một dạng “lưới an toàn” khép kín vòng phòng ngự của đội bóng, cùng với Donnarumma trong khung thành. Trước đó, City vốn dễ bị tổn thương trước những pha phản công nếu thiếu đi lớp bảo vệ này.

“Trong đời ai cũng có lần đầu tiên”, Guardiola nói khi được hỏi về việc Guehi chưa từng chơi Champions League, và sẽ ra mắt tại Bernabeu.

Guehi thi đấu nổi bật. Ảnh: Imago

“Các cầu thủ trẻ như Guehi càng sớm trải nghiệm những tình huống như thế này thì càng tốt cho họ và cho đội bóng”.

“Năm ngoái khi đến Bernabeu ở vòng play-off, chúng tôi thiếu quân”, Guardiola giải thích. “Có quá nhiều ca chấn thương… Trong một thập kỷ, chúng tôi đã tái cấu trúc đội hình 2 hoặc 3 lần để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bản sắc thì vẫn giữ nguyên”.

Pep cho biết: “Hai hoặc 3 tháng trước tôi vẫn nhắc các cầu thủ điều đó. 60% đội hình đến mùa này mới gia nhập. Chúng tôi phải hình dung rõ những gì cần làm để tiến sâu. Phải chứng minh với chính mình rằng chúng tôi có thể làm điều mình đặt ra, bất kể kết quả.

“Nếu không chơi thứ bóng đá định nghĩa đội bóng này, chúng tôi có thể may mắn một lần, nhưng sẽ không xứng đáng đi tiếp. Muốn xứng đáng giành vé, chúng tôi phải là chính mình”.

Guehi chính là mảnh ghép còn thiếu. Cùng với Dias, Rodri và Bernardo, anh đang giúp Man City dần khôi phục bản sắc của một đội bóng bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép.