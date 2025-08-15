Trong cuộc phỏng vấn với báo giới hôm 14/8, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev đã chia sẻ quan điểm của ông về hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra giữa ông Putin và ông Trump. Ông Dmitriev đánh giá sự kiện “cho quan hệ giữa Moscow và Washington một cơ hội để cài đặt lại”.

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitriev tuyên bố: “Cuộc gặp thượng đỉnh lần này mang lại sự tích cực cho thế giới. Trong thời gian cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm quyền, việc đối thoại đã không diễn ra… Điều quan trọng đối với Nga chính là lập trường của chúng tôi phải được lắng nghe trực tiếp, bởi hiện có rất nhiều sự hiểu lầm lẫn thông tin sai lệch. Cuộc gặp lần này cũng là cơ hội để cài đặt lại mối quan hệ giữa Nga và Mỹ nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”.

Được biết, ông Dmitriev là một thành viên trong phái đoàn Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8. Ngoài ông Dmitriev, nhiều quan chức cấp cao khác của Nga cũng sẽ có mặt tại sự kiện lần này như Yuri Ushakov, cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của tổng thống; Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov.

Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất ở bang Alaska, Mỹ. Nơi đây được lựa chọn vì không phận được kiểm soát, vành đai kiên cố và khả năng tiếp cận trực tiếp các đơn vị quân đội. Căn cứ nằm cách Nga khoảng 1.000km và hiện đóng cửa với dân thường.